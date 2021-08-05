Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал Олимпийских игр по пляжному волейболу в Токио. В полуфинале они победили спортсменов из Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана со счетом 2:0 (21:19, 21:17).
За золото россияне сразятся с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом. Матч состоится 7 августа. Это первый олимпийский финал для русского пляжного волейбола.
- На старте плей-офф Вячеслав и Олег обыграли испанцев Пабло Эрреру Аллепуса и Адриана Гавиру Кольядо, а затем – немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.
- Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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