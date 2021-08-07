Пляжные волейболисты сборной России Вячеслав Красильников и Юрий Стояновский завоевали серебряные медали на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Они проиграли в финале норвежской паре Андерс Бернтсен Мол – Кристиан Сандле Сорум со счетом 0:2 (17:21, 18:21). Матч продолжался только 41 минуту.

Русские пляжники допустили больше ошибок на подаче (пять против трех) и сделали меньше эйсов, чем норвежцы (два против трех). При этом Красильников и Семенов набрали чуть больше очков в атаке – 25 против 24 у соперника. Но на блоке Мол и Сорум оказались сильнее – пять набранных баллов в защите, в то время как Россия получила только два.

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Бронзовыми призерами Игр в Токио стали катарцы Шериф/Ахмед, переигравшие в матче за третье место Плавиньша и Токса из Латвии.

Это первая олимпийская медаль в истории русского пляжного волейбола.

Красильников и Стояновский – действующие чемпионы мира, победившие на ЧМ-2019. Вячеслав на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро остался на четвертом месте в дуэте с Константином Семеновым.

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