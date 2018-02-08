Угадай минуту первого гола в битве «Реала» с «ПСЖ» и выиграй 5К

Воспользуйся шансом увеличить бюджет на 5 тысяч рублей. Отличная прибыль – минимум действий.

Чтобы стать победителем конкурса, нужно:

1. Перейти по этой ссылке VK. Внимательно прочитай все, что увидишь.

2. Сделать репост записи до начала «Реал» – «ПСЖ», который состоится 14 февраля в 22:45 мск, и не удалять до рассылки промокодов.

3. Оставить прогноз на минуту первого гола в комментариях к посту в VK до начала матча и написать свой номер счета в БК «1xСтавка».

4. Дождаться легкого выигрыша.

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