Other Agency
Угадай минуту первого гола в битве «Реала» с «ПСЖ» и выиграй 5К
Наши партнеры
Очень простой конкурс. Очень легкие деньги.
Воспользуйся шансом увеличить бюджет на 5 тысяч рублей. Отличная прибыль – минимум действий.
Чтобы стать победителем конкурса, нужно:
1. Перейти по этой ссылке VK. Внимательно прочитай все, что увидишь.
2. Сделать репост записи до начала «Реал» – «ПСЖ», который состоится 14 февраля в 22:45 мск, и не удалять до рассылки промокодов.
3. Оставить прогноз на минуту первого гола в комментариях к посту в VK до начала матча и написать свой номер счета в БК «1xСтавка».
4. Дождаться легкого выигрыша.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте