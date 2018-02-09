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Ставки за 300. Лондон сотрясет дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Ставки за 300. Лондон сотрясет дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма»
Eurosport

19 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

А еще есть пара крутых матчей на континенте.

Олимпийские выходные уже здесь. Но никакие лыжники и конькобежцы не заменят нам летающие мячи и зеленые поля.

На этой неделе мы, вдохновившись героическими «3 из 3» предыдущего уикенда, выделили три неплохих матча. «Наполи» будет хвататься за топ таблицы, «Шальке» будет что-то доказывать «Баварии», а «Тоттенхэм» и «Арсенал» устроят резню на «Уэмбли». Не пропусти.

Видео - Ставки за 300. Лондон сотрясет дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма»

02:35

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Видео - Ставки за 300. Лондон сотрясет дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма»

02:35
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