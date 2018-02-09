«Челси» расплавит «Вест Бром» и еще 4 мегаставки на выходные

Ставка: победа хозяев с форой –1 за 1,57

После 1:7 от «Борнмута» и «Уотфорда» по соцсетям поползла картинка с увлекательной статистикой: АВБ уволили после поражения от «Вест Брома», Моура тоже сняли после дефита от «дроздов», значит, Конте – следующая жертва этого андердога.

Картинка расфорсилась настолько сильно, что теперь потеря очков с «ВБА» будет такой же банальной, как пена для бритья в подарочном пакете на 23 февраля. Перед «Челси» стоит элементарный вопрос – сливать Конте или врываться в плей-офф ЛЧ с этим тренером?

Учитывая, что на неделе сразу несколько игроков «синих» (Куртуа, Аспиликуэта и так далее) заявили, что бьются за коуча, позориться с «дроздами» нельзя. Фора «минус один» оптимальна: если «пенсы» включатся на полную, минимальной победой не обойдется.

Кликай сюда, если думаешь, что Конте не снимут после уик-энда

Ставка: вин «мышей» с форой –1 за 1,94

Есть легенда, что люди, которые застали последнюю на данный момент победу «Валенсии», помнят, как выглядят Хитманчан, Чармандер и Сквиртл. У «мышей» накопилось шесть поражений подряд, но четыре из них – от «Мадрида», «Барсы» и «Атлетико».

Самое важное, что во всех играх с грандами, кроме избиения от «Реала», валенсийцы смотрелись терпимо и достойно. Легко понять, как они взбешены после серии, выбросившей их из Кубка и откинувшей на четвертое место в Ла Лиге.

В общем, «Леванте» едет на «Месталью» очень вовремя – там можно огрести по полной. Во-первых, это дерби. Во-вторых, ноль шансов, что «лягушки» дважды подряд отберут очки у клуба из лигочемпионской зоны. Поэтому ставка залетит в плюс, как тачка Илона Маска – в космос.

За победой «мышей» заходить вот сюда

Ставка: гости выиграют с форой +2.0 за 1,8

В этом выборе есть ощутимый риск, потому что непредсказуемый «Мадрид» может выйти и снести баксов с «Бернабеу». Но, судя по всему, Зидан выберет другую стратегию.

Вот три версии, почему «Сосьедад» обойдет «Реал» при помощи форы:

1. В «бланкос» уже думают о лигочемпионской дуэли с «ПСЖ». Внутренние разборки в чемпионате, который уже проигран, вряд ли возбуждают даже уборщиц на базе в Вальдебебас. Так что «Реалу» сейчас банально не до «Сосьедада».

2. В первом круге Зидан с легкостью грохнул басков в гостях и, скорее всего, сейчас тоже рассчитывает набрать три балла без лишних напрягов, по старым конспектам.

3. В этом сезоне «Реалу» элементарно не везет с реализацией, так что даже если мадридцы нафаршируют штрафную «Сосьедада» моментами, разгром не гарантирован.

Всем, кто ценит форы, – сюда

Англия. «Тоттенхэм» – «Арсенал» (10 февраля, 15:30)

Ставка: ничья за 3,82

Безусловно, «шпоры» сильнее «канониров» – тем более, «Тоттенхэм» играет на «Уэмбли», где не проигрывал с октября.

Но за «Арсенал» сразу три фактора: рвущийся разрывать Мхитарян, неплохая тактическая подготовка (в первом круге Венгер раздел Почеттино) и ультимативная турнирная обстановка (либо победа, либо точно мимо ЛЧ).

Все указывает на то, что взаимные козыри самоуничтожатся, матч завершится вничью, и «шпоры» сохранят комфортный разрыв в четыре балла. Их это устроит: «Ливерпуль» с «Челси» еще обязательно натеряют очков с аутсайдерами, и «шпоры» воспользуются этим, чтобы пробиться в четверку.

Пулять на ничью – здесь

А еще:

– В Серии А в этом туре «Наполи» принимает «Лацио». Чисто статистически вырисовывается беспроблемный тотал больше: самая домашняя команда (45 из 48 матчей – непоражения) принимает самую зрелищную (20 ТБ в 22 последних играх). Римляне раздражены после двух поражений, а неаполитанцам нельзя ничего терять, чтобы не подпустить к себе «Юве». Будет жгучая, результативная и очень крутая битва, на которой стыдно не заработать. 10 февраля, 22:45, 1,61.

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