«Ювентус» – «Тоттенхэм»: перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов вернулась. Зимой «Ювентус» и «Тоттенхэм» накопили сил и рванули к самому желанному трофею планеты. Туринцы играли в двух финалах за последние три года, они сильны, но множество травм у итальянцев дарят «шпорам» отличный шанс зацепить в гостях приемлемый результат.

Аллегри и Почеттино сыграют практически идентичными схемами, поэтому от работы тренеров во время матча решится многое. Аргентинцу почти некого выпускать – он слаб в управлении игрой. Аллегри старше, умнее и хитрее – он же итальянец. Это будет битва тактики, которую должен выиграть «Юве» – их форма поражает.

Кто посмотрит по ТВ

У «Ювентуса» отличная скамейка, но даже Аллегри чувствует дискомфорт из-за потерь. Травмы помешают Куадрадо, Матюиди, Хёведесу, Дибале, Бардзальи и Лихтштайнеру. Всех можно назвать основными.

У «шпор» опустел лазарет. Не сыграет только Алдервейрелд, который просто не набрал форму после длительной травмы.

На карточках висят Пьянич и Орье. Парни пропустят битву на «Уэмбли», если получат по желтой в Турине.

Форма

«Юве» проиграл в первом туре ЛЧ на «Камп Ноу» и забыл про поражения. Если тебя это не убеждает, то «бьянконери» не проигрывают во всех турнирах уже 16 встреч. И это при двух ничьих – с «Барсой» и «Интером». В этих 16 играх Буффон и Шченсный пропустили всего один мяч.

У «Тоттенхэма» тоже порядок с формой, хоть она и не такая крутая, как у Турина – 12 матчей без поражений. В эти встречи поместились 4 ничьи и 5 пропущенных мячей. В АПЛ «шпоры» еще цепляются за ЛЧ – разорваться Почеттино будет сложно, учитывая коротенькую скамейку. У «Юве» проблем с запасными нет.

Кто что сказал

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Мы знаем сильные стороны «Тоттенхэма» и понимаем, что в матче будут тяжелые отрезки. У «шпор» в атаке четыре футболиста высочайшего уровня. Но мы выросли, особенно в плане уверенности. Нужно сыграть очень технично, иначе в физической борьбе «Тоттенхэм» превзойдет нас. Надо действовать внимательно и по возможности сохранять баланс. Потому что в такой равной паре вряд ли кто-то будет доминировать». (официальный сайт УЕФА)

Маурисио Почеттино, главный тренер «Тоттенхэма»: «Ювентус» – великий клуб. За последние три года он дважды играл в финале Лиги чемпионов. Нашу историю не сравнить с историей «Юве», но у нас есть план, и мы хотим дорасти до его уровня. Мы должны показать желание пройти дальше, играть в красивый футбол, забивать мячи. Нельзя менять свои принципы. Мы должны играть агрессивно и смело, уважать соперника».

Лицом к лицу

Ранее команды не встречались ни разу. Вообще ни разу.

«Шпоры» лишь во второй раз дошли до 1/8 финала ЛЧ.

«Ювентус» не проигрывает дома в еврокубках уже 26 матчей (16 побед и 10 ничьих). Последний раз туринцы уступили дома в 2013-м (все испортила «Бавария»).

То поражение так и осталось единственным в 24 последних домашних матчах плей-офф еврокубков.

В плей-офф ЛЧ-2016/17 «Юве» выиграл все матчи в Турине.

Итальянский чемпион не проигрывает англичанам уже 6 встреч подряд (3 ничьи и 3 победы).

В 14 последних гостевых встречах на европейской арене «шпоры» одержали всего 4 победы.

«Тоттенхэм» выиграл 5 матчей против итальянцев. Также у «шпор» 6 ничьих и 4 поражения.

Почеттино, АллиGetty Images

Люди в черном

Встречу обслужит Феликс Брых и его бригада. В ЛЧ-2017/18 немец отработал на трех матчах: в них он показал 16 желтых и одну красную карточку, не поставив ни одного пенальти. Феликс – тот самый тип, при котором «Ювентус» проиграл «Реалу» финал ЛЧ-2016/17.

В центре внимания

Покажет класс

«Ювентус» пропустил один мяч в последних 16 матчах. Это страшно и завораживающе. Вратари меняются, а неизменным остается только Кьеллини. Он и станет героем встречи – Джорджо сожрет Кейна, даже несмотря на то, что Харри уже не такой пухлый, как в академии «Арсенала».

Обделается

Кейн – главное оружие «Тоттенхэма». Если у Харри не получится, то не получится у всего клуба. А у Кейна не получится, потому что Кьеллини.

Котировки букмекеров

Спецы учитывают силу «шпор», но «Юве» – непоколебимый фаворит. По крайней мере, в Турине. Но у «шпор» есть Кейн и Эриксен, так что можно рискнуть и сорвать банк.

Победа «Ювентуса»: 2,31

Ничья: 3,16

Победа «Тоттенхэма»: 3,6

Линия на матчи ЛЧ

Ориентировочные составы

«Ювентус»

«Тоттенхэм»

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