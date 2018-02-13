Бетман. «Реал» не проиграет «ПСЖ» и еще 4 пафосные ставки на ЛЧ

«Ювентус» – «Тоттенхэм» (13 февраля, 22:45)

Ставка: хозяева с форой 0 за 1,58

Здесь можно было смело ставить кэф 1,01 – у «шпор» нет ни шансика в Турине. Все дело в том, что тренер Почеттино хорош лишь в локальных миссиях: отодрать «Арсенал», усмирить Моуринью, оставить «Мадрид» на втором месте в лигочемпионской группе и так далее.

Как только появляется глобальная цель, у «Тоттенхэма» непременно случается тотальный кризис, эпидемия травм, приступ невезения или еще какая-нибудь дрянь. То ли Почеттино сам не готов сделать лондонцев топ-клубом, то ли ему объективно не хватает качества состава, но «Юве» и Аллегри элементарно солиднее – тем более, когда речь идет о плей-офф ЛЧ. Чтобы уступить «шпорам», «синьоре» надо потрудиться: она остается фаворитом даже без Дибалы.

Пауло ДибалаGetty Images

Кстати, вторая, страховочная причина сделать эту ставку – стата домашних матчей «Юве» в еврокубках. Итальянцы не сливали в родном городе уже почти пять лет – с апреля 2013-го и унижения от «Баварии». «Тоттенхэм» ощутимо слабее того Мюнхена, поэтому переживать не о чем. Фора 0 – выбор умных ребят: либо бонусные деньги, либо возврат своих, а третий сценарий исключается.

А еще:

– Есть мегаставка «Владение «Юве» меньше 50,5%» за 1,64. Тут букмекеры установили подлейший и заманчивый капкан: в среднем у «синьоры» ощутимо больше 50% (и в ЛЧ, и в Серии А), но если просмотреть встречи с сильными соперниками (от «Барсы» до «Фиорентины»), окажется, что туринцы легко отдают мяч, спокойно играют от обороны и опускают стату владения.

Зато у «шпор» все иначе: они легко набирают 50+ процентов хоть дома с «МЮ», хоть в гостях у «Ливерпуля» (там было вообще 65%). Поэтому грамотнее забить на средние показатели и оперировать частными данными.

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«Реал» – «ПСЖ» (14 февраля, 22:45)

Ставка: хозяева не проиграют, обе команды забьют за 1,94

«Мадрид» в этом сезоне падает чаще, чем Михаил Коляда, но стабильно поднимается. К плей-офф ЛЧ проснулись все: от старичка Роналду до фарфорового Бэйла.

Очевидно, что игра с «ПСЖ» для «Реала» – абсолютнейший матч года. На «Бернабеу» к нему готовятся уже несколько недель – скорее всего, фокус сместился на «Париж» сразу же после вылета из Кубка Испании.

Парни из «Сен-Жермен», в свою очередь, тоже рассказывают, как им важно порвать «Реал», но на таком уровне решают харизма, опыт и заряженность, а не тактика и щенячья дерзость номинального андердога.

Общая стратегия академичного Эмери понятна – запихнуть гол в гостях и дожать «Мадрид» во Франции. Классический расклад, ничего нового.

Унаи ЭмериEurosport

У Зидана, скорее всего, другой план: сначала любой ценой победить на «Сантьяго», а потом шокировать Эмери в Париже. Давно известно, что этот «Реал» вообще не боится гостевых встреч и чужих трибун, поэтому предугадать ход первой игры легко: «Мадрид» будет рьяно атаковать, врубать игровую аритмию и много рисковать.

В такой обстановке моменты однозначно возникнут и у «ПСЖ», так что Эмери вряд ли уедет домой с нулем голов. Но победить у него не выйдет – «Реал» на максималках все еще круче команды, которая зрелищно мочит французских середняков, но тухло играет с топами.

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А еще:

– Стыдно не залепить чисто символическую ставку на пенальти в матче, где встретятся Неймар и КриРо. Оба – шикарные артисты и летуны, которые обожают вколачивать с точки и талантливо падают в штрафной. 3,24 – нормальный коф для такого движа.

– Гол Криша – вернейший исход. Он вернулся и теперь будет барабанить по девяткам весь февраль, а потом и всю весну. На втором месте по вероятности – гол Неймара: человеку все же надо выделиться перед Пересом. Коэффициенты одинаковые (1,95), но мяч Роналду предпочтительнее: он уже сформировавшаяся голевая машина, а Ней в теории может поплыть.

«Порту» – «Ливерпуль» (14 февраля, 22:45)

Ставка: хозяева не проиграют за 1,66

Судя по футболу, который «драконы» показывали в группе, «Ливерпулю» жутко не повезло: он попал на команду, способную терпеть, душить, контратаковать и казнить. Учитывая, что ту же философию обычно применяют аутсайдеры из АПЛ, с которыми мерсисайдцы более чем регулярно теряют очки, ничем позитивным для англичан выезд в Португалию не закончится.

«Порту»Getty Images

Карусели в нападении и везения в защите окажется мало – чтобы разорвать «Порту», нужна надежность во всех линиях, а «Ливерпуль» демонстрирует ее реже, чем Sia – собственное лицо.

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