Участвуй в конкурсе и выиграй майку «Зенита»

Болеешь за «Зенит» и мечтаешь о футболке любимого клуба? Все просто. Нужно:

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Итоги конкурса будут подведены 23 февраля. Кстати, тех, кто не выиграет футболку, ждет небольшой сюрприз.

15 февраля «Зенит» сыграет на выезде с «Селтиком» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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