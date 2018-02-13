Eurosport
Участвуй в конкурсе и выиграй майку «Зенита»
Шанс всей жизни.
Болеешь за «Зенит» и мечтаешь о футболке любимого клуба? Все просто. Нужно:
- Подписаться на странички Вконтакте Eurosport.ru и 1хСтавка.
- Написать в комментариях номер своего счета 1хСтавка.
Регистрируйся вот здесь.
Итоги конкурса будут подведены 23 февраля. Кстати, тех, кто не выиграет футболку, ждет небольшой сюрприз.
- 15 февраля «Зенит» сыграет на выезде с «Селтиком» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
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