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Участвуй в конкурсе и выиграй майку «Зенита»

Участвуй в конкурсе и выиграй майку «Зенита»
Eurosport

1 час назад

Шанс всей жизни.

Болеешь за «Зенит» и мечтаешь о футболке любимого клуба? Все просто. Нужно:

  • Подписаться на странички Вконтакте Eurosport.ru и 1хСтавка.
  • Написать в комментариях номер своего счета 1хСтавка.

Регистрируйся вот здесь.

Итоги конкурса будут подведены 23 февраля. Кстати, тех, кто не выиграет футболку, ждет небольшой сюрприз.

  • 15 февраля «Зенит» сыграет на выезде с «Селтиком» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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