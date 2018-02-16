«Челси» пропустит от бывшего клуба Слуцкого и еще 4 гениальные ставки на уикенд

Ставка: обе забьют за 2,365

Может показаться, что эта ставка основана только на том, что состояние «Челси» (функциональное, психологическое, какое угодно) скачет, как давление у гипертоника, но тут все немного глубже.

Прошлым летом «Халл» неплохо посотрудничал с Лондоном – сейчас в обойме «тигров» целых три парня (один – юниор), которые по факту принадлежат «синим». Кроме того, важно помнить, кто и как в свое время пристроил Леонида Слуцкого в Чемпионшип – между клубами явно установились не только дипломатические, но и приятельские отношения. А обижать друзей – абсолютный моветон, поэтому «Челси» пощадит гостей и обязательно подпустит их к своей штрафной.

Роман АбрамовичGetty Images

И еще один фактор: несмотря на падение в подвал второй английской лиги, голов у «Халла» больше, чем астматиков в норвежской сборной по биатлону. С атакой там правда все в порядке – «тигры» никого не стесняются и уж точно способны запихать мяч в ворота фаворита. Правда, им самим прилетит пачка банок, но это уже никого не волнует – главное, чтобы сыграла ставка.

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Ставка: победа гостей с форой 0 за 1,79

Жозе Моуринью – замечательный мужчина, который облегчил жизнь спортбеттеров настолько, что во время аналитики по «МЮ» голову можно не напрягать. Португалец обеспечил длинный список аргументов, с которыми нереально спорить:

1. «Дьяволам» и лично Жозе адски нужен Кубок Англии, чтобы отмазаться перед боссами, если других чашек в этом сезоне не будет.

2. В прошлый уикенд Моур слил «Ньюкаслу», смешной полосатой команде, которая годами живет с унизительным прозвищем и не вякает. Но хуже всего, что Жозе отдал три очка Рафе Бенитесу – пузанчику, которого Особенный троллит всю карьеру. После такой декапитации разъяренный португалец прикончит «Хаддерсфилд», как хотдог в ресторане Гиггза и Невилла.

3. Недавно Жозе уже играл с этим клубом в АПЛ и легко его раскромсал.

Коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе МоуриньюGetty Images

Сколько причин не ставить на фору «МЮ»? Столько же, сколько золотых медалей у олимпийских спортсменов из России.

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Ставка: триумф Рино Гаттузо за 1,77

Этот выбор обоснован исключительно романтикой: приятно смотреть, как бородатый псих напялил хипстерские очки, согласился на смешной оклад (10 тысяч евро в месяц) и расшевелил «Милан», который казался абсолютно мертвым.

«Россонери» еще не проигрывали в 2018 году, но их стиль непредсказуем: феерия меняется унынием в самые рандомные моменты – чувствуется, что Рино ничего толком не контролирует, но выступает в роли генератора энергии, от которого всегда можно подзарядиться.

Вера в «красно-черных» во встрече с «Сампой» объясняется исключительно харизмой Гаттузо. Он точно может доходчиво объяснить, почему нужно выбежать на газон «Сан-Сиро» и либо разорвать главного конкурента в битве за еврокубки, либо подохнуть прямо на поле. Для Дженнаро наступает звездный час – он обожает такие матчи и обязан побеждать.

Рино Гаттузо, «Милан»LaPresse

Кто тоже считает, что Гаттузо справится – ставить здесь

Бешеная ставка

Кубок Англии. «Лестер» – «Шеффилд Юнайтед» (16 февраля, 22:45)

Ставка: проход антифаворита за 4,14

В 1/8 финала английского Кубка обязательно вылетит клуб из АПЛ – вопрос лишь в том, какой. «Сити» слишком мощный, у «шпор» соперник уровня карликового шпица (последнее место в третьей лиге), а вот растерявшему форму «Лестеру» достался голодный и яростный середняк Чемпионшипа, который с радостью увеличит черную серию «лисиц» до четырех матчей.

Поэтому радость от вернувшегося Мареза будет недолгой – уже скоро все сменится трауром по турниру, где лестерширцы в теории могли рассчитывать даже на финал.

На «Шеффилд Юнайтед» можно занести вот тут

А еще:

– «Эйбар» принимает «Барсу», которая до этого дважды сыграла вничью. Очевидно, что каталонцы сделают из несчастных соперников котлету – загадкой остается лишь разница голов. Для таких случаев какой-то гений придумал фору «минус один» – она идеально подходит, чтобы гарантированно не лишиться кэша и зафиксировать либо плюс, либо ноль. Коф – 1,85, смелее. 17 февраля, 18:15.

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