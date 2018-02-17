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Угадай минуту первого гола в матче ЛЧ «Челси» – «Барселона» и выиграй 5 тысяч рублей

Угадай минуту первого гола в матче «Челси» – «Барселона» и выиграй 5 тысяч рублей
Eurosport

1 час назад

Щедрый конкурс от 1хСтавка.

Ты можешь стать богаче на пять тысяч рублей, не вставая с дивана. Условия очень простые:

– Будь подписан на группу 1хСтавка и сделай репост этой записи до начала матча «Челси» – «Барселона» (22:45 мск) и не удаляй до рассылки промокодов.

– Оставь прогноз в комментариях к этому посту до начала матча «Челси» – «Барселона» и напиши свой номер счета в БК 1xСтавка.

Если считаешь, что в матче не будет забитых голов, пишите в прогнозе – нет голов.

Гений, который точно выполнит все условия конкурса и угадает минуту первого гола в матче «Челси» – «Барселона» получит 5 000 рублей. Если в конкурсе окажется несколько угадавших, то банк в равной части делится среди всех победителей.

Итоги конкурса будут подведены 21 февраля.

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