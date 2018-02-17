Олимпиада в огне, но мы не забываем про футбол. Свежие «Ставки за 300» уже тут.

На прошлой неделе прошли «2 из 3», но в этот раз мы надеемся улучшить результат. Предлагаем вашему вниманию прогнозы на топчиков Испании, Германии и Италии: «Реал», «Боруссия» и «Ювентус» сделают ваш уикенд еще сочнее.

Видео - Ставки за 300. Восставший «Реал» и безбашенный «Дортмунд» 01:55

«Бетис» – «Реал»

«Торино» – «Ювентус»

«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд

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