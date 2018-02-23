«МЮ» порвет «Челси», «Милан» не проиграет «Роме» и еще 3 ультрашикарные ставки на уикенд

Англия. «МЮ» – «Челси» (25 февраля, 17:05)

Ставка: победа Моура за 2,33

Лондонцы должны были смяться под «Барселоной», но сыграли вдохновенно, дерзко и ярко – если бы не цирковой этюд Кристенсена, «Челси» поехал бы на «Камп Ноу» чуть ли не фаворитом. А так – 1:1 и смутные шансы на выход в четвертьфинал.

Манкунианцы должны были расплавить «Севилью» в гостях, но сыграли трусливо, топорно и сумбурно – если бы не сэйвы Де Хеа, испанцы приехали бы на «Олд Траффорд» за путевкой в следующую стадию. А так – 0:0 и сомнительные перспективы севильцев в Британии.

Все это вроде бы указывает на то, что по логике «Челси» как минимум не проиграет «МЮ» в ближайшем туре: трудно слить команде, которая в атаке чувствует себя так же робко, как доставщик пиццы, пришедший знакомиться с богатыми родителями своей девушки.

Но проблемы «МЮ» (от убогого нападения до странной ситуации с Погба) грамотно заретуширует Моуринью. Все вокруг говорят, что Конте умеет готовить игроков к одному конкретному матчу, так вот – Жозе делает это еще талантливее Антонио.

Учитывая, что встреча с итальянцем для Особенного – дело чести, можно даже не сомневаться: «дьяволы» придушат «Челси». Запихают какой-нибудь шлак, отобьются в защите, забаррикадируют вратарскую, но принесут Моуру три очка и право сидеть на пресс-конференции с таким видом, словно он победил не в дуэли претендентов на второе место, а как минимум в межгалактическом турнире.

Жозе неисправим, но это замечательно: благодаря ему очень легко делать ставки на такие принципиальные матчи.

Кликай сюда, если тоже знаешь, что лондонцам не спастись – коэффициент отличный

Ставка: победа андердога с форой +1,5 за 1,64

У «шпор» и «Пэласа» увлекательная история встреч, которая и позволяет верить в команду, облокотившуюся на 15-ю строчку в таблице (до зоны вылета – одно очко). Суть в том, что «Тоттенхэм» традиционно не рвет парней с южного Лондона: из семи последних матчей шесть закончились с разницей в один мяч, причем дважды победил «Пэлас».

Еще одна закономерность – текущая статистика «шпор»: начиная с января они чередуют победы в АПЛ с ничьими. Серия длится уже семь туров подряд, и сейчас как раз пришло время поделить с кем-нибудь очки. Например, с несчастными обитателями «Селхерст Парк» – они точно обрадуются такому подарку.

Нажимай, если тоже думаешь, что «Тоттенхэм» отстанет от лидирующей четверки

Ставка: гости победят с форой +2,5 за 1,79

Вальверде пока ничего не доказал как тактик, зато стратег он точно замечательный: «Барселона» наконец прекратила тратить силы на разгромы дохлых команд. Видимо, Эрнесто донес до игроков, что такое самоутверждение абсолютно лишено смысла.

Теперь «блауграна» – сама рациональность: в последних десяти матчах разница +3 обнаружилась всего раз, против совсем поплывшего «Бетиса» с обороной, которую точно не проверяли электроникой. Остальные соперники «Барсы» сражались более-менее терпимо.

«Жирона» тоже не даст себя унизить – эти ребята приедут к соседям, чтобы потренироваться в прессинге и, скорее всего, достойно уступить гранду. «Барсе» тоже нет никакого резона устраивать порку – лучше закатить один-два, а потом пасоваться на автопилоте, дожидаясь финального свистка.

Короче: если бы эту игру записали на кассету, то в видеопрокате коробка стояла бы на полке рядом с другими представителями «Категории Б». Тратить время на просмотр такого футбола не стоит, зато можно поставить кэш и выиграть – для этого нужно щелкнуть вот здесь.

Бешеная ставка

Испания. «Севилья» – «Атлетико» (25 февраля, 22:45)

Ставка: ничья за 3,38

Матч будет максимально равным:

1. Оба клуба на неделе рубились в еврокубках – вряд ли найдутся силы, чтобы бегать на пределе 90 минут;

2. «Индейцы» сильнее по составу, но андалусцы всего раз уступили дома – преимущество обнуляется;

3. «Севилья» не боится «Атлетико» – в самом начале года Симеоне был с позором вынесен из Кубка Испании. С другой стороны, Диего явно хорошо изучил соперника и уже не допустит такого безальтернативного поражения.

Поэтому будет ничья – вязкая и вялая, но выгодная для тех, кто загрузит на нее деньги.

А еще:

– Ожил «Милан», который поедет к «Роме» и не имеет права уступать, если хочет прорваться в еврокубки на следующий сезон. Судя по тому, что римляне показали на Украине, Гаттузо может нормально так пошуметь в Риме и грохнуть «волков» при их же толпе. Но ставка на непоражение все равно надежнее – особенно с кофом 1,94. 25 февраля, 22:45, ставить – тут.

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