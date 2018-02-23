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Мечтаешь о Samsung Galaxy A8 Black или Xbox One X? Просто сделай репост – и они твои

Мечтаешь о Samsung Galaxy A8 Black или Xbox One X? Просто сделай репост – и они твои
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

Очередной мощный конкурс от 1хСтавка.

В честь выхода «Локомотива» и «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы БК «1xСтавка» проводит розыгрыш крутых призов.

Чтобы стать счастливым обладателем игровой консоли Xbox One X 1Tb или стильного смартфона Samsung Galaxy A8 Black достаточно всего лишь:

– Сделать репост этой записи.

– Быть подписчиком группы БК «1хСтавка».

– Оставить в комментариях к этому посту свой номер счета в БК «1xСтавка».

  • Итоги будут подведены 16 марта после завершения ответных матчей с участием «Локомотива» и «Зенита» в ЛЕ. 2 победителя будут определены с помощью сервиса «рандом» среди участников, которые точно выполнят все условия конкурса.
  • Фейковые аккаунты и подозрительные страницы, созданные только для участия в бонусных программах, будут исключаться из конкурса на усмотрение организатора розыгрыша.
  • Зарегистрируйся и получи свой номер счета в «1xСтавка» здесь.

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