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Ставки за 300. Антифутбол в Манчестере и разборка в Севилье
Пара ставок, и Гризманн уже звонит вам, чтобы лично поздравить с выигрышем.
Олимпиада уже почти закончилась – самое время вспомнить про главный вид спорта на планете. Свежие «Ставки за 300» уже тут.
На прошлой неделе прошли «2 из 3», что очень неплохо, но пределу совершенства нет. На этой неделе – прогнозы на главные матчи уикенда: «Атлетико» против «Севильи», «Рома» против «Милана» и «МЮ» с «Челси» на закуску.
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