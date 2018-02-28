Бетман. «Лацио» сокрушит «Милан» и еще 3 ставки на полуфиналы Кубка Италии

Прогноз: победа хозяев за 1,65

В 26-м туре (за три дня до матча в Кубке) команды настраивались на репетицию в чемпионате, но ничего не вышло: из-за лютого снегопада игру в Турине перенесли до лучших времен. Несколько дней отдыха пошли на пользу соперникам, но больше устроили «Юве», который живет в более жестком графике: матчи в Кубке и Лиге чемпионов вынуждают туринцев уже несколько недель биться через два дня на третий.

После гостевой победы в первой встрече перед «бьянконери» стоит простая задача – не проиграть дома. С учетом предстоящих матчей против «Лацио» (3 марта в чемпионате) и «Тоттенхэма» (ответка в ЛЧ 7 марта) «Юве» необходимо сохранить как можно больше сил, поэтому игра с «Аталантой» почти наверняка пройдет от обороны. Эта стратегия не только минимизирует физические затраты футболистов, но и поможет им максимально эффектно исполосовать соперника: парни Аллегри – одни из лучших в Италии в создании преимущества на контратаках. Гостям придется лезть вперед, обрекая себя на провал.

«Ювентус»Getty Images

Прогноз: туринцы забьют больше 1,5 гола за 1,85

«Аталанта» – один из самых удобных для «Ювентуса» соперников во внутренних соревнованиях. За всю историю клуб из Бергамо выиграл у «черно-белых» только 14 матчей (из 121), а из последних 20 встреч лишь три свел вничью. Разборки команд, как правило, получаются результативными, а наибольшим вкладом отмечается «Юве». Туринцы забивают противнику хотя бы раз на протяжении 30 последних матчей, в 23 из них – больше одного мяча. Необходимость «Аталанты» атаковать и умение «бьянконери» использовать свободные зоны приведут к самому популярному исходу последних десятилетий.

Линия на матч «Ювентус» – «Лацио»

Прогноз: проход «Лацио» за 1,65

Соперники находятся в сумасшедшей форме и за последние пару недель приблизились к лидирующей группе Серии А. «Милан» проводит лучший отрезок при Гаттузо и не знает поражений уже 12 матчей – клуб уцепился за «Сампдорией» и претендует на Лигу Европы. «Лацио» прервал серию из пяти матчей без побед и в последних трех играх сверхуверенно порвал «Верону», «Стяуа» и «Сассуоло» (10:1 по мячам), ворвавшись в топ-3 чемпионата. В первой встрече команды сгоняли вничью (0:0), но тогда миланцы откровенно отскочили: «лациале» имели значительно больше моментов, но выручил Доннарумма.

«Лацио»Getty Images

«Бело-голубые» идут у букмекеров фаворитами, и этому есть достойное объяснение: клуб Симоне Индзаги зверски хорош дома (лишь 4 поражения в последних 20 матчах). «Милан» напротив очень нестабилен за пределами «Сан-Сиро». Пусть в 2018-м «россонери» активно размывают этот стериотип, но реальность следующая: из битых на выезде «Миланом» за последнее время соперниов внимания достойна только «Рома». Остальные команды – карлики, которых «красно-черные» должны топтать лишь исходя из статуса и стоимости состава.

Прогноз: Тотал больше 2,5 за 1,94

Невозможно представить, что после скучных нулей при забористой игре в первом матче команды вновь оставят фанатов без голов. И у «Лацио», и у «Милана» блестяще налажена игра в атаке («бело-голубые» лидируют в Серии А по забитым), но оборона разочаровывает. Римляне в 26 матчах сезона пропустили 33 мяча (больше в топ-10 чемпионата только у «Сампдории»), миланцы – всего на три меньше.

Созидать у команд получается значительно лучше, чем разрушать, что повышает шансы на результативный матч. Еще один повод ставить тотал больше – история встреч. До последнего матча соперники в течение трех лет забивали 2+, а в половине случаев прорывали потолок в три мяча.

Линия на матч «Лацио» – «Милан»

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