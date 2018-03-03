Европейский футбол снова ин да хаус, а это значит, что можно поднять кэша и шиковать всю следующую неделю. Свежие «Ставки за 300» уже тут.

На прошлой неделе прошли «2 из 3». Это хороший результат, но можно достичь и большего. На этой неделе – прогнозы на главные матчи уикенда: «Челси против» против «Сити», «Спартак» против «Локомотива» и «Наполи» с «Ромой».

Видео - Ставки за 300. Косячащий «Спартак» и неудержимый «Сити» 01:48

«Манчестер Сити» – «Челси»

«Локомотив» – «Спартак»

«Наполи» – «Рома»

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