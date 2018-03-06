Роналду прикончит «ПСЖ» и еще 3 пуленепробиваемые ставки на Лигу чемпионов

«Тоттенхэм» – «Ювентус» (7 марта, 22:45)

Ставка: хозяева забьют меньше 1,5 за 1,67

Во втором тайме домашнего матча Аллегри собрал вообще все тактические ошибки – Максу повезло, что «Тоттенхэм» не добил «Юве» еще в Турине. Но «шпоры» оставили ничью, и теперь «синьора» может прорваться в четвертьфинал – нужно лишь заранее разобраться с тактикой.

Самое разумное – идти от обороны, а не устраивать стрелялки на «Уэмбли». Лондонцы классно атакуют на кураже, но если перекрыть им кислород, закончится и тестостерон – после этого хозяев можно душить.

Блез МатюидиEurosport

В идеале «Юве» пропустит ноль и забьет один – как типичная итальянская команда. Но нужно учесть все рикошеты, стандарты и контратаки, поэтому тотал меньше полутора у «Тоттенхэма» – оптимальный вариант. Тем более, с таким коэффициентом.

Нажимай, если согласен, что «шпоры» не преодолеют карму из «Залечь на дно в Брюгге»

«ПСЖ» – «Реал» (6 марта, 22:45)

Ставка: победа «ПСЖ» по желтым карточкам за 2,3

Хоть с Неймаром, хоть без Неймара «Париж» бы все равно вылетел – слишком много пропущено на «Бернабеу». Отыграть 1:3 можно против трусливых щенков, которые никогда не встречали весну в ЛЧ, но не у «Реала», который приедет на «Парк де Пренс» и спокойно засушит хронических претендентов на европейскую корону.

Фишка в том, что игроки «ПСЖ» не умеют проигрывать. Они правда мечтают победить в турнире, они знают, что у них суперсильный состав, они очень хотят отработать свои чумовые оклады, но когда такие суперамбициозные мысли натыкаются на собственную беспомощность, вылезают неконтролируемые эмоции.

Эти эмоции, в свою очередь, должны сгенерировать всякую дичь – жесты в стиле Романа Широкова, подкаты в духе Андре Бикея, провокации уровня Сержа Бранко и другие кейсы из классических хайлайтов РФПЛ.

Соответственно, большое количество предупреждений у парижан мегареально – разочарованные поп-звезды от футбола редко покидают ЛЧ в тишине.

Юлиан ДракслерGetty Images

Ставка: гол Роналду за 1,784

Олдскульные советские тренеры очень часто пользовались таким мотивационным приемом: перед матчем брали газету, вставали с ней в центре раздевалки, а затем читали чужой трэшток при всей команде. «Они обещали нас порвать, вы слышали? Давайте докажем, что мы сильнее!» – спич заканчивался либо этой фразой, либо красноречивым молчанием – игроки и сами должны были разозлиться.

Кришу надо повторить этот трюк – например, поставить на заставку смартфона знаменитый кружок, который нарисовали для Лео Месси после 600-го гола в карьере аргентинца.

Даже не сомневайтесь: Роналду сейчас предельно мобилизован. ЛЧ – его турнир, и ему архинужно, чтобы прожектор снова подсвечивал его, а не коротышку, внезапно научившегося забивать со штрафных.

Криштиану РоналдуGetty Images

Даже страшно представить, как безжалостно Криш казнит «ПСЖ» – уничтожение будет таким адовым, что владельцы французского мешка сразу же подвалят к Пересу с чемоданом и спросят, сколько сотен миллионов евро нужно отдать за Роналду летом.

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А еще:

– В интригующем баттле «Ливерпуля» и «Порту» забьют обе команды. Юрген Клопп ненавидит запариваться над обороной, поэтому гостевые 5:0 против «драконов» – подарок для немца. Ответный матч – возможность перетрясти состав, поработать над зрелищностью, потренировать атакующие скиллы защитников и заняться другими чиллиговыми вещами.

Мерсисайд пропустит, потому что ему плевать. «Порту» забьет, потому что надо же хоть как-то спасать репутацию. При этом гости еще и точно вынут мяч из сетки – невозможно представить, что «Ливерпуль» подставит своих фанов и закончит с нулем. Поэтому ставка на ОЗ настолько четкая, что в самых наглых VK-пабликах ее можно продавать как «платный прогноз». Коэффициент – 1,8. 6 марта, 22:45.

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