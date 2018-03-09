«ПСЖ» измельчит «Метц», «МЮ» скатает ничью с «Ливерпулем» и еще 3 чудо-ставки на выходные

Франция. «ПСЖ» – «Метц» (10 марта, 19:00)

Ставка: «Сен-Жермен» выиграет с форой –3 за 2,21

В Париже дадут самый смешной матч выходных, недели, месяца, года. Богачи, которых пыльным сапогом выбили из ЛЧ, отведут душу на андерах с последней строчки Лиги 1. Очевидно, что «ПСЖ» сейчас чувствует себя как отец-неудачник: сначала его весь день пилит начальство, а потом он сам приходит домой и срывается на жену/детей.

Есть два сценария: либо «Сен-Жермен» спокойно забьет три гола, а потом покатает мяч в стиле Пепа, либо безжалостно уничтожит клуб, состав которого стоит как треть Мбаппе.

Килиан МбаппеImago

Зрелище в любом случае будет веселым – есть даже куча интриг. Как парижане отпразднуют голы? Распсихуется ли Кавани? За что получит очередную глупую желтую Верратти? Как попрыгает в технической зоне Эмери? В общем, надо не только ставить на разгром, но и непременно смотреть этот духоподъемнейший футбол.

Кликай, если тоже включишь этот трэш и загрузишь грузовик денег на фаворита

Россия. «Ростов» – «Зенит» (11 марта, 14:00)

Ставка: победа гостей за 2,25

C 1 октября у «Зенита» две победы в Премьер-лиге, но обе над грандами – «Тосно» и «Уралом». Если Питер рассчитывает пролезть в ЛЧ на следующий сезон, существует лишь один сценарий – нужно обязательно обыгрывать суперклуб из Ростова.

Шанс Манчини – в дерзости Карпина. Валера не Кучук: он абсолютно не умеет закрываться, поэтому гарантированно подарит «Зениту» три-четыре мегамомента. Дальше все зависит от реализации, но вероятность того, что сине-бело-голубые казнят «Ростов» за беспечность, крайне высока. В конце концов, с этим справился даже «Краснодар» вместе с великим тактиком Игорем Шалимовым.

Игорь Шалимов («Краснодар»)Getty Images

Самый важный плюс этой ставки – коэффициент. Букмекеры, которые видят, насколько тосклив сейчас «Зенит», зарядили такую жирную котировку, что ее не проигнорил бы даже попан, сливший целое состояние на ж/б прогнозах из пабликов во «ВКонтакте».

Тут все правда зацементировано – самоуверенный Карпин однозначно нарвется на контратаки, а потом проведет веселую пресс-конференцию с испепеляющим разбором ошибок своих игроков. Но это уже неважно: главное – забрать деньги, которые откровенно плохо лежат.

Линк для тех, кто не верит в Валеру

Психологическая ставка

Италия. «Дженоа» – «Милан» (11 марта, 20:00)

Ставка: хозяева с форой 0 за 2,33

У команды Гаттузо неокрепшая ментальность – после домашних 0:2 с «Арсеналом» молодежь должна поплыть. Новое поколение «россонери» уже сравнивали с великим «Миланом» нулевых, а тут вдруг выяснилось, что какой-то сброд с шестой строчки АПЛ на изи выносит амбициозных юниоров во главе с их бородатым алленаторе. Катастрофа.

Дженнаро ГаттузоGetty Images

«Дженоа» примет ребят, которых вырвали из сказки и шарахнули электрошокером. Если будущий клуб Доменико Кришито напряжется и жестко надавит на «красно-черных» в первые 20-30 минут, победа практически обеспечена – гости погрузятся в уныние. Но и без стартового штурма у Генуи нормальные шансы против миланистов, особенно если учесть, что «Дженоа» выиграла три из четырех последних домашних встреч.

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Easy money

Испания. «Эйбар» – «Реал» (10 марта, 15:00)

Ставка: гости с форой –1 за 1,88

Здесь по классике: Мадриду надо набирать очки в свободные от еврокубков недели, чтобы потом думать о Лиге чемпионов, а не о том, как туда попасть с приличного места.

Асенсио, КарвахальEurosport

Соответственно, «Эйбар» обречен – вопрос лишь в разнице. Когда такое происходит, самое мудрое – пульнуть какую-нибудь среднюю сумму на «фору –1» и забыть об игре до конца уик-энда. Смотреть эту тягомотину смысла мало – лучше потом заценить исход и узнать, чем все закончилось: сохранением баланса или выходом в плюс. Убытки исключены: «Эйбар» ну никак не вывезет против палачей «ПСЖ».

Касса по этому матчу – здесь

Бешеная ставка

Англия. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (10 марта, 15:30)

Ставка: ничья за 3,48

Доктору Моуру было принципиально чпокнуть Конте, а предъяв к Юргену Клоппу у него нет – значит, можно писать унылую гроссмейстерскую ничейку и переключаться на Лигу чемпионов. Самое классное, что в «Ливерпуле» тактику «МЮ» тоже просекли – например, Деян Ловрен уже сказал, что одно очко будет хорошим результатом для «дьяволов», но не для мерсисайдцев.

Деян ЛовренGetty Images

Жаль, что Ловрен – защитник, чье мнение вообще никого не волнует. «Юнайтед» заблокирует все подходы к штрафной, Де Хеа оформит один-два мегасэйва за матч, а на табло к 90-й минуте будут гореть либо 0:0, либо 1:1. Этот исход реально всех устраивает: у «МЮ» – сохранение второй строчки, у Клоппа – достойный выезд на «Траффорд».

Профит лежит вот тут – не промахнись по букве «у»

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