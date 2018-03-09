Очередной уикенд несет фанатам десятки крутейших матчей, среди которых есть те, на которых реально поднять кэш. «Ставки за 300» расскажут, как сделать себе хорошо.

На прошлой неделе вышли только «1 из 3». Настал момент исправиться. Прогнозы на «МЮ» – «Ливерпуль», «Бавария» – «Гамбург» и «Ювентус» – «Удинезе» уже ждут вас.

Видео - Ставки за 300. Сдержанные «Ливерпуль» с «МЮ» и злющая «Бавария» 02:13

«МЮ» – «Ливерпуль»

«Бавария» – «Гамбург»

«Ювентус» – «Удинезе»

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