Eurosport

Ставки за 300. Сдержанные «Ливерпуль» с «МЮ» и злющая «Бавария»

Ставки за 300. Сдержанные «Ливерпуль» с «МЮ» и злющая «Бавария»
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Прогнозы, после которых Кокорин устроит вечеринку в твоем пентхаусе.

Очередной уикенд несет фанатам десятки крутейших матчей, среди которых есть те, на которых реально поднять кэш. «Ставки за 300» расскажут, как сделать себе хорошо.

На прошлой неделе вышли только «1 из 3». Настал момент исправиться. Прогнозы на «МЮ» – «Ливерпуль», «Бавария» – «Гамбург» и «Ювентус» – «Удинезе» уже ждут вас.

Видео - Ставки за 300. Сдержанные «Ливерпуль» с «МЮ» и злющая «Бавария»

02:13

«МЮ» – «Ливерпуль»

«Бавария» – «Гамбург»

«Ювентус» – «Удинезе»

Не забудь воспользоваться шикарными бонусами от «1xBet» и Eurosport:

Бонус, с которым приятно стартовать в ставках

Лучший спортивный телеграм

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Сдержанные «Ливерпуль» с «МЮ» и злющая «Бавария»

02:13
Популярные видео
Домрачева промазала последним выстрелом, но все равно порвала соперниц. В этом видео она прекрасна
1 756 просмотров4 ч
Василевский трижды пустил от «Рейнджерс», но «Тампа» все равно порвала соперника
 684 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться