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Ставки за 300. Сдержанные «Ливерпуль» с «МЮ» и злющая «Бавария»
Прогнозы, после которых Кокорин устроит вечеринку в твоем пентхаусе.
Очередной уикенд несет фанатам десятки крутейших матчей, среди которых есть те, на которых реально поднять кэш. «Ставки за 300» расскажут, как сделать себе хорошо.
На прошлой неделе вышли только «1 из 3». Настал момент исправиться. Прогнозы на «МЮ» – «Ливерпуль», «Бавария» – «Гамбург» и «Ювентус» – «Удинезе» уже ждут вас.
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