Алексис Санчес забьет «Севилье», а «Челси» – «Барселоне». Лучшие ставки на Лигу чемпионов

Ставка: «Юнайтед» выиграет за 1,56

Жозе Моуринью – как Криштиану Роналду: тоже перенес пик формы на вторую половину сезона. «Дьяволы» элегантно замочили «Челси» с «Ливерпулем», а сам Особенный опять напялил корону и унижает плебс – например, несчастного Франка де Бура, которого теперь навсегда запомнят как худшего тренера в истории АПЛ.

Но Жозе великолепен не только в технической зоне и зале для пресс-конференций. Португалец благороден и по отношению к спортбеттерам: например, после гостевых 0:0 с «Севильей» на ответную встречу остался лишь один исход – чистая, как медицинский спирт, победа «МЮ».

У испанцев дрянная оборона, а их тестикулы обнажаются только дома (да и то не всегда), поэтому «дьяволы» спокойно заберут проходку в четвертьфинал, а «Севилья» утрет носик и пожалеет, что не опустилась в Лигу Европы – там шансов было бы больше.

1.56 – даже не коэффициент, а букмекерская благотворительность для тех, кто ее заметил.

Срывать куш – по этой ссылке

Ставка: гол Алексиса Санчеса за 2,7

Моур поменял армянина на чилийца, но пока эффекта нет: за полтора месяца у Алексиса всего один гол и два ассиста – Мхитарян справился бы не хуже. Более того, Санчес четыре последних матча подряд проводит с эффективностью Бориса Ротенберга – нуль результативных действий.

Логика дает сразу две приятные подсказки: во-первых, при таких вводных БК однозначно подкидывают кэф на гол, во-вторых, вероятность забитого мяча реально высока – должно же Алексиса наконец прорвать?

Средний соперник, домашний стадион, Лига чемпионов – сборник со стимулами толще, чем буклет свидетелей Иеговы (запрещенная в России организация – прим. Eurosport).

Так что прогруз на Санчеса – умный шаг. Главное – не жадничать и грамотно определить размер ставки, чтобы после очередного холостого матча Алексиса не пришлось проверять прочность височной кости нехолостым выстрелом.

А еще:

– Если не устраивает Санчес, нужно кидать кэш на Лукаку (2,13), потому что бельгиец – мегазлой убийца, который набрал форму и кромсает всех подряд. Гол в важном матче – суперактуальная для Ромелу миссия. Пора заткнуть тех, кто говорит, что громила из «МЮ» годится только для растления лузеров и андердогов.

Кликайте вот на и определяйте, кто закатит в ворота «Севильи»

Ставка: обе забьют за 1,66

«Шахтер» – явно домашний клуб, а у таких организаций тактика всегда одна: любой ценой победить на своем стадио, затем приехать в гости и как-нибудь затолкать хотя бы один мяч. После 2:1 на Украине сомнений не осталось – «Шахтер» поедет в Рим исключительно за голом, а заодно постарается не проиграть.

Эта мечта вполне осуществима: у «волков» только три «сухаря» в последних 10 матчах, у «Шахтера» – смелое, изобретательное и неугомонное нападение, которое будет генерировать комбинации хоть в позиционных атаках, хоть во время контрвыпадов.

Есть два варианта ставки. Самый четкий – просто на гол «Шахтера», чтобы ждать его и больше ни на что не отвлекаться. Но имеется и выбор для дерзких пацанов и девчонок: обе забьют за 1,66, само собой, повыше, но и волноваться придется гораздо больше.

Определяйтесь со ставкой и гоу вот сюда

Ставка: гол гостей за 1,61

Верить в то, что «Барса» закроется на «Камп Ноу» – все равно что верить в скудетто «Наполи» в этом сезоне: вроде бы вероятность и существует, но она настолько мелкая, что удобнее ее не замечать.

У «Челси» обязательно будут моменты – лондонцы наберут свои xG, ведь им некуда отступать. В АПЛ Антонио Конте курит бамбук вместе с Венгером, поэтому ЛЧ – последний шанс спасти сезон и репутацию.

Алленаторе понимает, что от того, чем закончится игра в Каталонии, зависит его будущая зарплата в другом клубе. Следовательно, «Челси» подойдет к игре гиперответственно – скорее, закроется сам и вцепится в любую оборонительную помарку «блауграны».

Выбирайте строго гол «синих» – не ошибетесь.

Другие тексты Павла Городницкого:

Звезда «ПСЖ» Неймар не выиграет «Золотой мяч». Вообще никогда

«Аршавин и Кержаков тебе мячи подавали». Легионер «Зенита», который гонял на «Ладе» и получал $1200

Лучший спортивный телеграм