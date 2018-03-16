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Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона»
Три прогноза на выходные, с которыми вы выйдете из тени Месси.
Прошлый уикэнд получился сумасшедшим и подарил два плюса при одном возврате. В этот раз задача еще круче – только победы, только позитив.
Выбор был не из легких, но три матча как всегда ждут вас: «Лейпциг» и «Бавария устроят шоу, «Барса» размажет «Атлетик», а «Рубин» пободается со «Спартаком».
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