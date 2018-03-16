Прошлый уикэнд получился сумасшедшим и подарил два плюса при одном возврате. В этот раз задача еще круче – только победы, только позитив.

Выбор был не из легких, но три матча как всегда ждут вас: «Лейпциг» и «Бавария устроят шоу, «Барса» размажет «Атлетик», а «Рубин» пободается со «Спартаком».

Видео - Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона» 02:01

«Рубин» – «Спартак»

«Лейпциг» – «Бавария»

«Барселона» – «Атлетик»

Не забудь воспользоваться шикарными бонусами от «1xBet» и Eurosport:

Бонус, с которым приятно стартовать в ставках

Лучший спортивный телеграм