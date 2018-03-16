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Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона»

Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона»
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 28 мин. назад

Три прогноза на выходные, с которыми вы выйдете из тени Месси.

Прошлый уикэнд получился сумасшедшим и подарил два плюса при одном возврате. В этот раз задача еще круче – только победы, только позитив.

Выбор был не из легких, но три матча как всегда ждут вас: «Лейпциг» и «Бавария устроят шоу, «Барса» размажет «Атлетик», а «Рубин» пободается со «Спартаком».

Видео - Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона»

02:01

«Рубин» – «Спартак»

«Лейпциг» – «Бавария»

«Барселона» – «Атлетик»

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