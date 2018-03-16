«Ливерпуль» не надругается над «Уотфордом» и еще 4 чудеснейшие ставки на выходные

Ставка: вин «субмарины» за 3,96

После российского трипа мадридцы поедут в испанскую деревню, где им стабильно не рады: всего одна победа за пять лет и два поражения в двух последних сезонах. Учитывая, как полосатые парни выложились в Москве, к «Вильярреалу» прикатит сладкий пирожок, а не одна из самых опасных группировок Европы.

«Атлетико»Getty Images

К тому же Симеоне уже наглядно продемонстрировал, что ЛЕ для него важнее Примеры – есть вероятность, что Чоло возьмет паузу как раз на тяжелый выезд и проведет его с пониженной интенсивностью. Турнирный расклад позволяет: ни ЛЧ, ни тройка от «Атлетико» уже не уплывут.

Грузить на триумф «подлодки» против гениальных мадридцев надо вот тут

Ставка: победа гостей с форой 2,5 за 1,61

Красивая статистическая история. Архивные данные нагляднейшим образом демонстрируют две вещи:

1. «Ливерпуль» выиграет, потому что «шершни» совсем разучились гонять на выезде: в последних девяти матчах у клуба Хави Грасии 8 поражений и одна ничья;

2. Разгрома не случится: «Уотфорд» раздели всего два раза за сезон («Сити» и «Арсенал»), причем второе избиение случилось в прошлый уик-энд. Унижаться два раза подряд нельзя – гости сольют достойно. Значит, нужно выбирать жирную фору и радоваться неплохому коэффициенту.

Проверить теорию можно здесь

Ставка: чистая победа гостей за 1,67

У великого русского дизайнера Артемия Лебедева есть видос, где он объясняет, почему мусор можно выбрасывать в океан безо всяких угрызений совести. Вместе с бумагой, бутылками и печеньем на дно отправилась банка «Ред Булла». «Такое ***** [убожество] нужно выкидывать, не открывая», – финализировал Артемий.

«Бавария»Getty Images

«Бавария» поступит с «Лейпцигом» по заветам Лебедева – даже не заметит эту дерзкую командочку. Во-первых, она жутко измоталась в Петербурге, а у Мюнхена был изи-выезд в Турцию. Во-вторых, даже «Зенит» со своей траурной атакой придумал, как продырявить немцев – через фланги. О мощнейших «крыльях» «Баварии» даже напоминать неудобно – «РБ» заклюют бесконечными навесами и прострелами. Тем более, у «Голливуда», в отличие от «Зенита», в центр нападения воткнут не Заболотный, а кое-кто покруче.

Получить приз за удачную ставку можно тут

Ставка: хозяева выиграют с форой -1,5 за 1,77

Генуэзцев жалко, потому что их ждет третье поражение подряд, а шансов на спасение даже меньше, чем у русских дипломатов в Великобритании.

Аргументация железная:

1. «Наполи» набрал очко в двух последних встречах. Любая следующая потеря – апокалипсис: будет адски обидно в очередной раз дышать пылью, летящей из-под туринских копыт;

2. «Юве» закусит СПАЛ еще в субботу, так что у Неаполя появится мегамотивация – не отстать на 7 (или 6) очков.

Лоренцо ИнсиньеGetty Images

«Дженоа» обречен: Сарри жертвовал Лигой Европы точно не для того, чтобы потом хоронить надежды на скудетто в матче с 13-й командой Серии А.

За деньгами заходить сюда

А еще:

– «Реал» отомстит «Жироне» за трагические 1:2 в первом круге. Фору на казнь каталонцев можно выбрать вот по этой ссылочке. Минус три за 3,1 – самое четкое, потому что «Мадрид» забудет о жалости. 18 марта, 22:45.

Другие тексты человека, который круче Нострадамуса:

Клопп обломает Гвардиоле требл, «Реал» четвертует «Юве». 3 вывода по жеребьевке ЛЧ

Неймар не выиграет «Золотой мяч». Вообще никогда

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме