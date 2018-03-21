Букмекеры принимают ставки на бойкот ЧМ-2018 в России. Смешно, но можно заработать

Различные букмекерские конторы начали принимать ставки на то, что хотя бы один участник ЧМ-2018 решится на бойкот турнира. Вероятность, неприезда одной команды оценена коэффициентом 10,0.

Ставки на бойкот ЧМ-2018 разместили и некоторые российские конторы, включая 1xBet.

Ранее о бойкоте ЧМ-2018 на уровне официальных лиц объявила Великобритания, обвиняющая Россию в отравлении Сергея Скрипаля. Британцы не исключают полный бойкот турнира, если футболистам будет угрожать опасность.

Ангела Меркель в середине марта объявила о ненамерении Германии и стран ЕС бойкотировать ЧМ.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России 14 июня – 15 июля.

Все ли команды доедут до турнира? Испытай удачу и ты.

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