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Букмекеры принимают ставки на бойкот ЧМ-2018 в России. Смешно, но можно заработать

Букмекеры принимают ставки на бойкот ЧМ-2018 в России. Смешно, но можно заработать
Eurosport

56 мин. назад

Лови момент.

Различные букмекерские конторы начали принимать ставки на то, что хотя бы один участник ЧМ-2018 решится на бойкот турнира. Вероятность, неприезда одной команды оценена коэффициентом 10,0.

Ставки на бойкот ЧМ-2018 разместили и некоторые российские конторы, включая 1xBet.

Ранее о бойкоте ЧМ-2018 на уровне официальных лиц объявила Великобритания, обвиняющая Россию в отравлении Сергея Скрипаля. Британцы не исключают полный бойкот турнира, если футболистам будет угрожать опасность.

Ангела Меркель в середине марта объявила о ненамерении Германии и стран ЕС бойкотировать ЧМ.

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