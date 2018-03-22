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Ставки за 300. Казнь сборной России и междусобойчик итальянцев и англичан
Бразилия не оставляет шансов России, мы не оставляем шансов уйти без выигрыша.
В ближайшие дни не будет клубного футбола, но ты особо не расстраивайся, ведь возвращаются сборные. Россия зарубится с Бразилией, Германия проверит Испанию, Аргентина – Италию.
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