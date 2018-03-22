В ближайшие дни не будет клубного футбола, но ты особо не расстраивайся, ведь возвращаются сборные. Россия зарубится с Бразилией, Германия проверит Испанию, Аргентина – Италию.

Видео - Ставки за 300. Казнь сборной России и междусобойчик итальянцев и англичан 01:48

Россия – Бразилия

Германия – Испания

Аргентина – Италия

Обязательно воспользуйся шикарными бонусами от «1xBet» и Eurosport:

Бонус, который слаще Мамаева и Кокорина

Лучший спортивный телеграм