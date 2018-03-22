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Ставки за 300. Казнь сборной России и междусобойчик итальянцев и англичан

Ставки за 300. Казнь сборной России и междусобойчик итальянцев и англичан
Eurosport

16 ч. назадОбновлено 41 мин. назад

Бразилия не оставляет шансов России, мы не оставляем шансов уйти без выигрыша.

В ближайшие дни не будет клубного футбола, но ты особо не расстраивайся, ведь возвращаются сборные. Россия зарубится с Бразилией, Германия проверит Испанию, Аргентина – Италию.

Видео - Ставки за 300. Казнь сборной России и междусобойчик итальянцев и англичан

01:48

Россия – Бразилия

Германия – Испания

Аргентина – Италия

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