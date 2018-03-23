Дедуля полузащитника «Борнмута» Кука может поднять 20 тысяч евро. Он сделал крутую ставку на внука

Футболист «Борнмута» Льюис Кук может заработать своему деду почти 20 тысяч евро, если выйдет на поле за сборную Англии в ближайших товарищеских матчах против Голландии или Италии.

Дед полузащитника Тревор Берлингем сделал ставку в 2014 году в конторе William Hill, что Кук дебютирует за сборную Англии до наступления своего 26-летия. На тот момент Льюис выступал за «Лидс». Ставка составила 500 фунтов с коэффициентом 33 к 1, сообщает Mirror. Итоговая выплата может составить 19,5 тысяч евро.

Здесь ты можешь сделать свою ставку и уделать дедулю Кука.

За молодежные сборные Англии разных возрастов Кук сыграл 43 матча.

Ранее сообщалось об интересе к Льюису со стороны «Ливерпуля». Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 миллионов евро.

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