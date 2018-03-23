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Дедуля полузащитника «Борнмута» Кука может поднять 20 тысяч евро. Он сделал крутую ставку на внука

Дедуля полузащитника «Борнмута» может поднять 20 тысяч евро. Он сделал крутую ставку на внука
Eurosport

1 час назадОбновлено 58 мин. назад

Дед оказался прозорливым.

Футболист «Борнмута» Льюис Кук может заработать своему деду почти 20 тысяч евро, если выйдет на поле за сборную Англии в ближайших товарищеских матчах против Голландии или Италии.

Дед полузащитника Тревор Берлингем сделал ставку в 2014 году в конторе William Hill, что Кук дебютирует за сборную Англии до наступления своего 26-летия. На тот момент Льюис выступал за «Лидс». Ставка составила 500 фунтов с коэффициентом 33 к 1, сообщает Mirror. Итоговая выплата может составить 19,5 тысяч евро.

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