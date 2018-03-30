Манчини победит в Уфе и еще 4 ставки из психоневрологического диспансера

Бешеная ставка

Россия. «Уфа» – «Зенит» (1 апреля, 16:30)

Роберто МанчиниGetty Images

Ставка: гости выиграют за 2,03

Есть два расклада. Первый – малореальный: Семак не проиграет Манчини, «Зенит» отстанет от лигочемпионской зоны, а Роберто снимут в тот же вечер. Этот исход фантастичен, потому что у питерцев сейчас нет замены для итальянца – он явно домучается до конца сезона.

Второй сценарий прозаичнее – тренер, которого «Уфа» фактически арендовала у «Зенита», сыграет против своего работодателя как надо. Вернее, как в первом круге – тихо, спокойно, на 0 очков.

Почему ставка бешеная? Тут все просто: с 1 октября у Питера две победы в РФПЛ, так что любой весенний вин – сенсация по умолчанию. Особенно, когда нет Кокорина.

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Изи мани

Англия. «Эвертон» – «Манчестер Сити» (31 марта, 19:30)

Давид Сильва, «Манчестер Сити»Getty Images

Ставка: «Сити» с форой –1,0 за 1,52

Пеп Гвардиола гениален вовсе не из-за атакующей философии, внимания к мелочам или звенящих кубков в серванте. Его величие заключается в другом – он настолько выдающимся образом спланировал сезон, что станет чемпионом в дерби Манчестера. Да-да, прямо на глазах у скрипящего зубами экс-Особенного – видимо, Жозе похудеет еще сильнее.

Чтобы гарантированно отпраздновать титул через неделю, надо победить в этот уик-энд. «Сити» однозначно справится – времена Кумана давно прошли, а «Эвертон» – скучный середнячок, который поднимет лапки вверх и без сопротивления пропустит «горожан» к золотым медалям.

Когда такое творится, надо отключать эмоции и брать фору на фаворита «минус один». Это лучший способ не потерять деньги на минимальной победе.

Кто ставит, тем сюда

Логическая ставка

Россия. «Амкар» – «Локомотив» (31 марта, 14:00)

Ставка: победа «Локо» с форой -1.0

Юрий Семин, «Локомотив»Getty Images

Пермяки приедут в Москву чисто ради тех 20 миллионов рублей (примерно), которые им вручит «Локомотив» за перенос игры на «РЖД-Арену».

Какова логика «Амкара»? Элементарная: «Мы бы и так проиграли, а теперь хоть заработаем».

Какова логика «Локо»? Циничная: «Дороговато, но когда еще станем чемпионами? Надо инвестировать».

К сожалению, есть вероятность, что номинальные гости сжалятся над формальными хозяевами и организуют что-то достойное, вроде 1:0 или 2:1. Для таких случаев и существует волшебная ставка «минус один». Она беспроигрышна: шансы на то, что «Амкар» увезет домой не только кэш, но и очки, равняются математическому нулю.

Серьезно, это же российский чемпионат, тут не бывает чудес – вперед, к ставкам.

Очевидная ставка

Италия. «Ювентус» – «Милан» (31 марта, 21:45)

Ставка: вин «синьоры» за 1,65

Гонсало ИгуаинGetty Images

Этот матч обязательно нужно посмотреть тем, кто рассказывает, что Гаттузо перезагрузил «Милан» и вот-вот вернет его в элитное коммьюнити суперклубов. Ага, обязательно: даже «Арсенал» показал, что там, где нужна тактика, а не эмоциональная встряска, «россонери» бессильны. В этом нет вины Рино, просто у него сейчас совсем не такой состав, чтобы приехать в Турин и мечтать хотя бы о ничейке.

Легчайшие три очка для Аллегри, но есть один чудесный челлендж: Патрик Кутроне пообещал пробежать по полю десять кругов, если забьет Буффону. Очень хочется увидеть, как на 87-й минуте, при счете 2:0 в пользу «Юве», Патрик пробивает Джиджи и не достает мяч из сетки, а носится по арене, словно Тасманский дьявол. Ну, за слова же надо отвечать, верно?

Кстати, деньги за победу «Юве» забираются вот тут.

А еще:

– «Тоттенхэм» грохнет «Челси» в гостях (коф 3,3), Конте уйдет в отставку, а рулить «синими» до конца сезона будет Хиддинк. Идеальный вариант для всех: Антонио перестанет ругаться с руководством, Абрамович снова потусит с любимым коучем, а Гус спокойно доведет команду до Лиги Европы. Если вам кажется, что это бред, присмотритесь к банальному непоражению «шпор» за 1,63: свое место в четверке они будут отстаивать, как орла в легендарных «Танчиках» на Dendy. 1 апреля, 18:00 – ставить здесь.

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