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Ставки за 300. Жаркая «Барселона» и безбашенные «Челси» с «Тоттенхэмом»
Деньги сами не придут, а значит пора действовать.
Футболисты отработали в матчах за сборные и теперь возвращаются к прямым обязанностям – рвать за клубы. Прогнозы на международные матчи дали плюс (2 из 3), но всегда хочется большего. Прогнозы на самые мощные драки Германии, Испании и Англии уже ждут тебя.
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