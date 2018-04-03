Гол Бензема и еще 3 громокипящие ставки на Лигу чемпионов

Бешеная ставка

«Ювентус» – «Реал» (3 апреля, 21:45)

Ставка: Бензема или Бэйл забьют за 2,4

Билет банка России – очень уязвимый предмет. Его можно резать, сжигать, комкать, топить, стирать, пачкать. Им можно вытирать со стола. В него можно сморкаться и плеваться. А еще его можно аккуратно занести на гол Карима Бензема, чтобы потом прыгать по квартире и хохотать над друзьями, которые уверены, что место француза – в Лесотехнической академии, а не мадридском «Реале».

Логика проста. Аллегри, как и весь мир, знает, что «бланкос» играют на Роналду. Зидан знает, что Аллегри знает, что «Реал» зависим от Криша. Но Зинедин – хитрейший жук: он намеренно дал португальцу отдых в Ла Лиге, чтобы тот активнее двигался в Турине.

Вероятно, Роналду будет уводить защитников «Юве» на себя, а в образовавшиеся дыры ворвется скромный и тихий Карим, от которого ничего не ждут. 1-2 явных момента за матч – минимум для Бензема: надо верить, что в этот раз его не подведет реализация. Гарет Бэйл добивает ставку – он тоже резкий, тоже в неплохой форме и тоже классно вписывается в свободное пространство. 2.4 – шикарно для их тандема. Ждем голов.

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Easy money

«Барселона» – «Рома» (4 апреля, 21:45)

Ставка: хозяева выиграют с форой минус 1,5 за 1,65

«Севилья» выписала каталонцам оптимальную дозу адреналина и эндорфина: «Барса» сравняла счет на последних секундах, помолилась на Месси, обрадовалась продлению беспроигрышной серии, а теперь методично разнесет «Рому», которой лучше вообще не выходить на игру – технические 0:3 приличнее, чем то, что загорится на табло «Камп Ноу» в среду вечером.

Нет ни одной причины, почему римляне выживут. Чтобы понять это, надо пересмотреть последние 11 минут матча против «Шахтера»: «волки» остались в большинстве, но вместо того, чтобы сдвинуть игру к центру, примагнитились к вратарской и кое-как отбивались от украинских бразильцев.

«Шахтер» простил, «Барса» – казнит: сегодняшнюю «Рому» вынести проще, чем общий множитель из-под знака корня.

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Логическая ставка

«Севилья» – «Бавария» (3 апреля, 21:45)

Ставка: обе забьют за 1,66

Матч, который не посмотрит никто, кроме Жозе Моуринью: ему все же надо глянуть, как разделывать оборзевших андалусийцев.

Прощальная вечеринка «Севильи» будет результативной и дискотечной: «Бавария» забьет те 2-3 мяча, которые гарантируют полуфинал, а потом «Севилья» приступит к накрутке своих xG.

«Обе забьют» – неплохой выбор, учитывая, что Мюнхен Хайнкеса расслабляется, как только понимает, что соперник мертв. Правда, может воплотиться и другой сценарий: классические для этого сезона 6:0 («Падерборн», «Гамбург», «Боруссия») и до свидания, денежки. Но есть надежда, что при своей толпе «Севилья» так не сдастся – тем более, у нее правда неплохая атака.

ОЗ – не только волшебная страна, но и название ставки. Убедиться в этом можно здесь

А еще:

– «Ливерпуль» примет «Сити», и это последний раз в сезоне, когда можно ставить против Пепа. Клопп – его самый неудобный соперник. «Красные» – первые, кто обыграл «горожан» в этом сезоне АПЛ. Четвертьфинал – супершанс высадить Гвардиолу из ЛЧ и приглушить разговоры о его гениальности.

Тактика Клоппа понятна – развернуть на поле неуправляемую карусель и верить, что Салах упакует в сетку Эдерсона больше мячей, чем вся манчестерская атака – в ворота «Ливерпуля». Ставка на хаос – тоже вполне себе стратегия, но грузить надо по-минимуму: аритмичный футбол приятнее смотреть без нервов за драгоценный бетинговый бюджет.

Мерсисайд выиграет с форой 0. Коф – 2,23. 4 апреля, 21:45. Рисковать – тут.

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