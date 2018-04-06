Жозе Моуринью не пустит Пепа Гвардиолу к золоту и еще 4 возбуждающие ставки на уикенд

Ставка: гости не проиграют за 2,04

Моуринью должен отблагодарить Клоппа – Юрген безжалостно разрушил шикарный хрустальный замок, который Гвардиола отстраивал с августа. Теперь Особенному нужно добить Пепа и окончательно испортить ему сезон – для этого нужно всего лишь отменить праздник на «Этихаде».

Расклад элементарен. Если «Сити» побеждает в дерби, ливерпульская боль на время притупляется – ее перебьют шампанское, объятия и рукопожатия удовлетворенных шейхов. Но если трех очков с «МЮ» не случится, сезон закончится максимально минорно и пасмурно. «Горожане» все равно докатятся до финиша, но триумф уже не будет таким сладким и впечатляющим. Обычное золото АПЛ – ничем не лучше, чем у «Челси» год назад.

Что по этому поводу думает Моур? В принципе, тактика очевидна: на 90 минут сержантами станут все «дьяволы», а не только Лукаку. Жозе больше не нужна победа, как в первом круге, поэтому риска никто не дождется – только нудная игра в обороне и робкие, малочисленные забеги вперед.

Моуринью не имеет права устраивать Пепу вечеринку. Португалец элементарно этого не допустит. Скорее, он вообще чудом выиграет в гостях, чем окажется рядом с чемпионской раздевалкой.

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Ставка: победа хозяев за 1,9

Питер перезагрузился с помощью четырех вещей: международной паузы (было время освежиться и подумать), встречи с фанатами (претензии наконец долетели до игроков), тяжелейшей и сплачивающей победы в Уфе, но главное – поражения «Локо». Сейчас в «Зените» уже снова говорят о шансах на чемпионство, рассуждая, как и где конкуренты потеряют очки.

Если говорить о «Краснодаре», то он оптимален для Манчини: будет много свободных зон и дыр в защите, особенно на стандартах. Единственный шанс гостей в том магическом эффекте, который на команду обычно оказывает смена тренера. Но и этого волшебства, вероятно, не хватит: за неделю Мурад Мусаев вряд ли синхронизировал все линии «быков» так, чтобы «Зенит» не получил 3-4 явных момента за матч.

Надо грузить на победу. Коф – сочнейший, ссылка – здесь

Ставка: гости выиграют с форой -1,76

Самые разорительные для букмекеров ставки совершаются после чувствительных поражений суперклубов – психология не позволяет расклеиться, и топы летят мстить за разгром. В случае с «Сити» такое не сработает (там Пеп сам в истерике), а вот у «Юве» – вполне. Тем более, соперник – «Беневенто», клуб, который уже наглотался водорослей на днище высшей лиги и мечтает поскорее попасть в Серию категории Б.

В прошлом туре Массимо Оддо внезапно победил – следовательно, «синьоре» можно влетать без сопротивления. Фора -1,76 вполне адекватна: минимальный вин не успокоит туринскую толпу после трагических 0:3 с «Реалом», а разгрома можно и не дождаться.

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Бешеная ставка

Испания. «Реал» – «Атлетико» (8 апреля, 17:15)

Ставка: ничейка за 3,86

Мадридские гранды – неудачники Примеры, которые уже забронировали себе ЛЧ и сосредоточились на европейских задачах. Непонятно, зачем изводить друг друга в Ла Лиге, если можно просто покатать мяч, чтобы никто не травмировался и никто не обиделся. Ничья – самый логичный исход для этого плюшевого дерби. Зато в теории мы можем увидеть матч с той же вывеской в Суперкубке УЕФА – и там все будет уже по-взрослому.

А еще:

– «Ростов» Карпина создаст «Локо» траблы, если парни Семина сыграют как против «Амкара». Во-первых, Валера отточил стандарты. Во-вторых, весной ему не везло, а все xG когда-то должны вернуться. В-третьих, совсем рядом замелькала зона переходных матчей – проигрывать уже нельзя. Короче, гости увезут на Дон хотя бы одно очко. Коф – 2,02, ставить – тут, дата – 8 апреля, 16:30.

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