Киз разнесет Путинцеву, Стивенс отправит Касаткину домой и еще 2 ставки на четвертьфиналы

Хуан Мартин дель Потро – Марин Чилич

Прогноз: победа аргентинца и тотал сетов больше 3,5 за 2,36

Хуан Мартин вопреки здоровью (мог сняться с «Ролан Гаррос» еще до начала соревнований) громкими шагами движется навстречу титулу. Хотя в случае выхода в полуфинал аргентинца ждет Надаль, один из самых мощных теннисистов сможет побороться за победу, не говоря уже о матче с Чиличем. Марин провел тяжелый пятисетовик против Фоньини: парни изматывали друг друга затяжными розыгрышами, в то время как Дель Потро спокойно обыграл Изнера.

Личные встречи парней немного похожи на статистику матчей Серены и Шараповой – ХМДП безжалостно громит соперника 8:2, за ним остались последние 7 встреч. На грунте теннисисты еще не встречались, но это покрытие больше подходит Хуану Мартину: плотные удары с мягкого отскока поставят Чилича на место, хотя тот боец и должен цеплять сет.

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Дарья Касаткина – Слоан Стивенс

Прогноз: победа американки за 2

Дарья КасаткинаGetty Images

Как бы антипатриотично это не звучало, но у Дарьи Касаткиной больше шансов не выйти в полуфинал, чем попасть туда, несмотря на букмекерские котировки. Теннисистка из России идет фаворитом против Стивенс, но подвинуть америнку будет намного сложнее, чем, например, ту же Возняцки. Американка отдала в Париже всего сет и выглядела космически за исключением матча против Джорджи, в котором не дала сопернице подать на матч. Остальным соперницам Слоан подарила всего 8 геймов на троих.

Преимущество Стивенс складывается из двух факторов. Первый: пусть немного, но Слоан отдыхала чуть больше, чем Даша. Касаткина в понедельник быстро доиграла матч против Возняцки, и если физически она нагрузилась несильно, то психологически расслаблялась меньше суток (все мысли были о Каролине) и времени подготовить голову к четвертьфиналу у нее было не так много. Второе: Возняцки хоть и стоит в рейтинге выше Стивенс, но ее аккуратный, заточенный под ошибки соперницы теннис очень подходит под стиль Касаткиной. Слоан, как и Даша, ошибается нечасто, но ее игра намного мощнее, чем и у Возняцки. 14-й ракетке мира будет очень непросто защищаться против плотных ударов соперницы.

Если решил действовать – действуй

Александр Зверев – Доминик Тим

Прогноз: австриец выиграет больше 19,5 геймов за 1,94

Битва австрийца и немца в четвертьфинале – ожидаемое противостояние, которое просматривалось сразу после жребия. Оба проводят блестящий грунтовый сезон и достойны как минимум полуфинала, а то и встречи с Рафой в решающем матче. Несмотря на то, что и Александр, и Доминик выиграли на песке по два турнира в 2018-м и на двоих отдали всего 6 матчей, в Париже парни оставляют совершенно разные впечатления. Тим уверенно движется по сетке, раскидывая соперников в стороны, как придорожную грязь. Даже Нисикори, который всегда бьется насмерть, отхватил от Доминика баранку.

Зверев прорывается очень тяжело, провел три пятисетовика подряд, в каждом из которых отыгрался с 1:2 по партиям. Немец показывает зверский характер и кичится физической готовностью – матч против Тима определит, все ли так здорово, или Саша заблуждается. Последний раз соперники встречались почти три недели назад в финале турнира в Мадриде, и тогда Зверев легко победил, хотя до этого уступил австрийцу все три очки. В этот раз Доминик снова будет фаворитом: он провел на корте значительно меньше времени (заигрывания Зверева должны сказаться), а его теннис выглядит более сбалансированным. Хотя Саша обязательно проявит характер и наверняка выгрызет партию, именно Тим ворвется в полуфинал.

У тебя есть отличный шанс сорвать куш

Мэдисон Киз – Юлия Путинцева

Прогноз: американка победит 2:0 по сетам за 1,81

Мэдисон КизGetty Images

Путинцева второй раз за последние 3 года прорвалась в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (в 2016-м уступила Серене) и точно выделила парижский турнир в списке самых успешных для себя. В этот раз на ее пути снова окажется американка, которая показывает огненный теннис – Мэдисон Киз.

Пусть девушка из Казахстана ведет в личном противостоянии (1-0), но тот единственный матч состоялся на харде и 2 года назад. В этот раз встреча пройдет на грунте и в тот момент, когда Киз набрала запредельный ход: на турнире она не отдала ни сета самым разноплановым соперницам. Путинцева тоже одолела приличных оппоненток, сеяных Конту и Стрыцову, но если чешка сейчас не в форме, то Джоанна в принципе плохо выступает на песке. Киз – другая лига. Главное преимущество американка получит на приеме, потому что слабенькая подача Юлии вызывает вопросы. А у самой Мэдисон с этим все в порядке.

Уверен в себе и теннисистках? Вперед!

Женская сетка «Ролан Гаррос»

Мужская сетка «Ролан Гаррос»

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