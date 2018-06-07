Луис Суарес наколотит больше Тимо Вернера, Гарбинье Мугуруса защитит титул на Уимблдоне

Накануне чемпионата мира букмекеры выкатили мощную линию с множеством противостояний игроков. Можно зарядить на пару Месси/Роналду или Гризманн/Кейн – это будет ярко, но сложно и мимо денег. Из громадного перечня заруб глаз зацепился за битву уругвайского забиваки Луиса Суареса и форварда немецкой сборной Тимо Вернера.

У Вернера совсем не получился сезон в «Лейпциге»: сначала он выдал сухую серию в Бундеслиге из 543 минут, а весной сломался и почти не выходил на поле. Тимо дебютировал за сборную лишь в конце прошлого года и не доиграл матч с Англией из-за проблем с бедром. Тренер Бундестим Йоахим Лёв взял Тимо в Россию вместо сварливого Сандро Вагнера и явно не на роль основного форварда. Играть он будет мало и не факт, что забьет.

Луис провел противоречивый сезон в «Барселоне». Он набил 25 мячей в Примере, уступив только Лео и Кришу, но провалился в Лиге чемпионов. Уругваец только в матче с «Ромой» прервал серию из 10 матчей без голов – до этого Луис не забивал больше года. В сборной на Суареса не будет давить фактор Месси, здесь он лидер и поведет команду за собой.

Да – 1,95

Времена автобусов почти прошли – результативность в топ-чемпионатах и крупных турнирах растет за счет повысившегося уровня команд и желания побеждать красиво. Греческий формат Евро-2004 уже вряд ли сработает. Взгляните на результаты Лиги чемпионов в этом сезоне – уже никого не удивляет счет 5:4, как и итоговый рекордный показатель в 401 мяч.

Четыре года назад в Бразилии команды налупили 136 голов на групповом этапе, и это при дикой жаре. В России настоящее лето начинается только в июле, поэтому погода поспособствует качественному и результативному футболу. Слабаков не осталось – стоит присмотреться к ставке «Каждая сборная забьет как минимум 1 мяч».

Да – 2,5

Испанка набрала потрясающую форму, испепеляя соперниц в очень агрессивном стиле. На песке «Ролан Гаррос» Гарбинье забила Кузнецову с Шараповой, а на траве у нее и вовсе может не оказаться достойных соперниц. Серена вряд ли так быстро подрехтует плечо, да и физическая форма у Уильямс никакая. Петра Квитова слишком нестабильна, а Каролина Плишкова – игрок настроения.

По большому счету, у Мугурусы нет конкуренток, к тому же она действующая победительница турнира – это придаст ей уверенности. Странно видеть огромный коэффициент на чемпионку.

Да – 8,1

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