Надалю будет тяжело с Тимом, Халеп хлопнет Стивенс с форой. Ставки на финалы «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль – Доминик Тим

Прогноз: игроки выиграют хотя бы по сету за 1,85

Прогноз: победа Тима с форой +7 за 1,74

Доминик Тим и Рафаэль НадальGetty Images

Кульминация грунтового сезона с развязкой в виде сражения двух лучших игроков покрытия последних двух лет – идеальный финал. Надаль выиграл больше песочных турниров в 2018-м (3 против двух у Тима), да и уровни этих соревнований сравнить сложно (у Рафы – Монте-Карло, Барселона и Рим, у Тима – Буэнос-Айрес и Лион), но австриец все равно весь год сидел на пятках у испанца. Недаром именно Доминик нанес Надалю единственное поражение, которое лишило Короля титула в родном Мадриде.

В этот раз Рафа вышел в финал, не показывая по-настоящему чемпионский теннис: натужные сеты против не входящих в топ-50 игроков, проигрыш партии Шварцману впервые за три года – все это говорит о некоторых слабостях испанца. Тим тоже испытывал сложности (хотя соперники у него были попроще, учитывая травмированного Зверева), но все равно шел по сетке очень мощно. Главный матч для Рафы, который раскрыл его слабости – против Шварцмана. Маленький аргентинец играл очень агрессивно, гонял чемпиона по корту и много рисковал.

Тим в этих компонентах еще круче Диего: у австрийца мощнее удар, точно нет проблем с передвижением и божественный бэкхенд. Собственно, благодаря риску и резвой игре Доминик сломил Надаля с Мадриде. После двух недель изнурительной борьбы более молодой Тим должен быть свежее, и это еще один серьезный фактор, который поможет австрийцу побороться.

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Симона Халеп – Слоан Стивенс

Прогноз: победа Халеп с форой -3,5 за 1,79

Симона ХалепGetty Images

После выхода Симоны в финал стало понятно – она будет как никогда близка к победе на «Шлеме»: против Стивенс сразу набросили, что раз американка, значит грунт не ее покрытие. Доля правды в этом есть, но Слоан за две недели так здорово прибилась к покрытию (именно парижскому), что несомненно предложит Халеп борьбу. Тем не менее, у Симоны действительно наилушие шансы на титул, чем были в предыдущих финалах мэйджоров.

В 2014-м для румынки все было понятно без слов (проиграла Серене), в 2017-м матч мог сложиться по-разному (в первую очередь все зависило от игры Остапенко в атаке), в 2018-м на Australian Open Халеп не хватило хладнокровия, но и Возняцки по уровню с ней сопоставима. Против Слоан говорит не только грунт, на котором у нее нет ни единого титула, но и личные встречи на других покрытиях: Симона ведет 5-2, не проигрывала американке с 2013-го, в последних четырех встречах не уступила сопернице ни сета. В 2017-м девушки встречались дважды – без шансов для Стивенс на родном харде.

Слоан – Возняцки на максималках. Американка и тащить умеет, и атаковать, но оба элемента у нее развиты не так здорово, как у Халеп. Единственное, что поможет Стивенс в предстоящем матче – трусость Симоны. Если румынка вспомнит про былые неудачи, то может замкнуться, но едва ли это произойдет при ее уровне последних матчей.

Прогноз: процент попадания первым мячом у Стивенс меньше 73,5 за 1,85

Букмекеры взяли за основу средние цифры и вынуждают игроков гадать в ситуациях, где шансы 50 на 50. Слоан весь турнир подавала очень здорово и во многом за счет этого преодолела нескольких соперниц. Но 73 для нее – почти наивысшая точка, которой сложно достичь в решающих матчах при нервах и других локальных факторах.

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