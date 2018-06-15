Криштиану Роналду отхватит желтую за симуляцию, Неймар положит трешку еще до финала

На больших турнирах сборных Роналду ведет себя так, словно Португалия – это он сам. Все штрафные и пенальти только его, лицензия на обводки на своей половине поля и другие привилегии. Кришу можно – он тут недавно выиграл Лигу чемпионов и идет на очередной «Золотой мяч», чтобы заодно опровергнуть статистику. Последние четыре чемпионата мира игрок, накануне признававшийся лучшим в мире, неудачно выступал в финальной части ЧМ. Так было с Фигу, Роналдиньо и самим Роном.

Группа у Португалии очень тяжелая – жребий подбросил Испанию, с которой чемпионам Европы играть уже в первом туре. В случае поражения, Криштиану занервничает и начнет тащить команду в остальных матчах – в этом случае все способы хороши, в том числе и симуляция. Осенью прошлого года Роналду удалили с поля за подобное актерское мастерство в игре против «Барсы». Теряющий скорость божила может снова пойти на хитрость. Коэффициент слишком хорош, чтобы не попробовать, особенно фанатам Месси.

Криштиану Роналду, Россия – ПортугалияGetty Images

Да – 6,9

Два месяца назад бразильский лидер рассекал по пляжу в Рио на костылях, а сейчас мотается по полю резвее прежнего и забивает. «Я готов только на 80%», – заявил Ней после шикарной плюхи Хорватии в первом после возвращения матче. Через несколько дней нападающий положил не менее шикарный мяч австрийцам и догнал в списке лучших бомбардиров «пентакампеонов» Ромарио – у обоих по 55 мячей. До рекорда Пеле (77 банок) еще пулять и пулять, но Неймару всего 26 лет и он наверняка замахнется на сотню.

Шикарная форма Нея и хорошая игра Бразилии поможет их лучшему бомбардиру заклепать трешку еще на групповом этапе.

Да – 1,61

Шикарный сезон правого защитника за «Баварию» подтвердил своевременность ухода Филиппа Лама. 22-летний Киммих поучаствовал в 22 голах команды в сезоне – лучший показатель в топ-5. Йозуа не нравится, когда его сравнивают с Ламом, но Киммиху не надо обижаться – счет в его пользу. Он забил семь мячей за «Баварию» в 71 матче, тогда как Лам нащелкал 12 в 332-х. Йозуа побил рекорд Берти Фогтса, сыграв за сборную в 23 матчах подряд и забил три мяча за Бундестим (у Лама – пять).

Йозуа Киммих в матче против Северной ИрландииGetty Images

Латераль фантастически полезен для команды, особенно хороша его связка с Томасом Мюллером. Весной они часто менялись позициями, что помогло «Баварии» забить быстрый мяч в ворота «Реала». На чемпионате мира Йозуа будет бушевать и не уедет из России без гола.

Да – 2,37

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