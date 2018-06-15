Eurosport
Криштиану Роналду отхватит желтую за симуляцию, Неймар положит трешку еще до финала
Только холодный расчет.
Роналду получит желтую карточку за симуляцию на чемпионате мира
На больших турнирах сборных Роналду ведет себя так, словно Португалия – это он сам. Все штрафные и пенальти только его, лицензия на обводки на своей половине поля и другие привилегии. Кришу можно – он тут недавно выиграл Лигу чемпионов и идет на очередной «Золотой мяч», чтобы заодно опровергнуть статистику. Последние четыре чемпионата мира игрок, накануне признававшийся лучшим в мире, неудачно выступал в финальной части ЧМ. Так было с Фигу, Роналдиньо и самим Роном.
Группа у Португалии очень тяжелая – жребий подбросил Испанию, с которой чемпионам Европы играть уже в первом туре. В случае поражения, Криштиану занервничает и начнет тащить команду в остальных матчах – в этом случае все способы хороши, в том числе и симуляция. Осенью прошлого года Роналду удалили с поля за подобное актерское мастерство в игре против «Барсы». Теряющий скорость божила может снова пойти на хитрость. Коэффициент слишком хорош, чтобы не попробовать, особенно фанатам Месси.
Криштиану Роналду, Россия – ПортугалияGetty Images
Да – 6,9
Неймар забьет как минимум 3 мяча до финала ЧМ-2018
Два месяца назад бразильский лидер рассекал по пляжу в Рио на костылях, а сейчас мотается по полю резвее прежнего и забивает. «Я готов только на 80%», – заявил Ней после шикарной плюхи Хорватии в первом после возвращения матче. Через несколько дней нападающий положил не менее шикарный мяч австрийцам и догнал в списке лучших бомбардиров «пентакампеонов» Ромарио – у обоих по 55 мячей. До рекорда Пеле (77 банок) еще пулять и пулять, но Неймару всего 26 лет и он наверняка замахнется на сотню.
Шикарная форма Нея и хорошая игра Бразилии поможет их лучшему бомбардиру заклепать трешку еще на групповом этапе.
Да – 1,61
Киммих положит минимум 1 мяч в России
Шикарный сезон правого защитника за «Баварию» подтвердил своевременность ухода Филиппа Лама. 22-летний Киммих поучаствовал в 22 голах команды в сезоне – лучший показатель в топ-5. Йозуа не нравится, когда его сравнивают с Ламом, но Киммиху не надо обижаться – счет в его пользу. Он забил семь мячей за «Баварию» в 71 матче, тогда как Лам нащелкал 12 в 332-х. Йозуа побил рекорд Берти Фогтса, сыграв за сборную в 23 матчах подряд и забил три мяча за Бундестим (у Лама – пять).
Йозуа Киммих в матче против Северной ИрландииGetty Images
Латераль фантастически полезен для команды, особенно хороша его связка с Томасом Мюллером. Весной они часто менялись позициями, что помогло «Баварии» забить быстрый мяч в ворота «Реала». На чемпионате мира Йозуа будет бушевать и не уедет из России без гола.
Да – 2,37
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