Иско (Испания), Азмун (Иран) и Бенатиа (Марокко). Кого будет наказывать Роналду в группе B

Испания

Топ

Андрес Иньеста ушел из «Барселоны» и теперь будет радовать болельщиков японской лиги. Это значит, что ЧМ-2018 – последний шанс увидеть, как гений играет на высшем уровне. В полузащите 34-летний Иньеста окружен энергичными парнями вроде Иско, Марко Асенсио и Тьяго Алькантары – у гуру паса и дриблинга отличные условия, чтобы показать фирменный класс.

Андрес ИньестаGetty Images

Фрешмен

Игра испанцев строится в основном вокруг опытных мужчин, родившихся в 1980-х, но свежее поколение также выполняет важные функции. Вероятнее всего, талантливый Асенсио будет добавлять газа во втором тайме – в последних товарняках против Туниса и Швейцарии полузащитник выходил строго на 60-й минуте.

Марко АсенсиоGetty Images

Коуч

Хулен Лопетеги не был выдающимся игроком, да и крутым тренером его пока тоже не назовешь: три победы на молодежных чемпионатах Европы не показатель. Главное достижение 51-летнего спеца – практически безупречно пройденная квалификация (девять побед, ничья, 36 забитых и три пропущенных гола). Такая статистика позволила тренеру раскрепощенно чувствовать себя в выборе состава. Лопетеги не взял в Россию Альваро Морату, Сеска Фабрегаса и других звезд, выступающих в АПЛ, а за день до начала ЧМ свалил в «Реал». Во время ЧМ руководить сборной будет Фернандо Йерро.

Хулен ЛопетегиEurosport

Состав

Повод для оптимизма

Чемпионат в России, возможно, последний шанс испанцев взять трофей старой гвардией. Иньеста, Рамос, Пике, Бускетс и компания выиграли со сборной достаточно, но нужно реабилитироваться за позорный пролет мимо плей-офф на ЧМ-2014. Неизвестно, когда еще в команде соберется такое звездное поколение, усиленное талантливой молодежью, поэтому ребята будут рвать.

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Иран

Топ

Сердару Азмуну всего 23, но он уже сейчас лидер сборной Ирана. Выступая за «Ростов», Азмун забивал «Баварии» с «Атлетико» и играл так, что его хотел «Ливерпуль». После возвращения в «Рубин» шумиха спала, но уровень игрока никуда не делся: в квалификации к ЧМ нападающий забил 11 голов. Всего за сборную Сердар наколотил 23 мяча – лучший результат среди иранских футболистов, поехавших в Россию.

Сердар Азмун Getty Images

Фрешмен

Чемпионат мира для Саида Эззатоллахи, который принадлежит «Ростову», как спасательный круг. Хорошей игрой 21-летний полузащитник может заинтересовать приличный клуб и закончить арендные скитания в РФПЛ. Опыт выступления в нормальных командах у Саида есть: четыре года назад он играл в юношеской ЛЧ за «Атлетико» и даже тренировался с основным составом под руководством Диего Симеоне.

Саид Эззатоллахи («Ростов»)From Official Website

Коуч

Тот самый момент, когда главный селебрити сборной не футболист, а тренер. Карлуш Кейруш тренировал Зинедина Зидана, Роналдо и Луиша Фигу в мадридском «Реале», а также ассистировал сэру Алексу Фергюсону в «Манчестер Юнайтед». Сборную Ирана Кейруш принял в 2011 году и сразу же убедил федерацию, что нужно натурализовывать футболистов – так в команде появились Ашкан Дежага, который выигрывал молодежный Евро с Германией, воспитанник шведского футбола Саман Годдос и еще несколько футболистов, отдаленно связанных с Ираном.

Карлуш КейрушGetty Images

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Повод для оптимизма

У Ирана собраны крутые исполнители в атаке. Помимо Азмуна и опытного Дежага всегда готов подставить ногу Алиреза Джаханбахш. 24-летний форвард с труднопроизносимой фамилией три года играет в АЗ и в сезоне-2017/18 раскрылся на полную: забил 21 гол (лучший бомбардир чемпионата) и сделал 17 ассистов.

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Португалия

Топ

Сборная Португалии выиграла Евро-2016, и тот турнир вряд ли можно назвать именем Криштиану Роналду. Он старался, скакал по бровке в финале, но не был главным индикатором успеха. Из-за этого в России Криш будет максимально заряженным: нужно показать миру, кто главный португалец на этой планете.

Криштиану РоналдуGetty Images

Фрешмен

«Милан» забрал Андре Силву из «Порту» после 21 гола в 44 матчах сезона-2016/17, но в Италию нападающий бомбическую статистику не захватил. Силва оформил 10 голов в футболке «россонери» – не лучший результат, но вполне приемлемый для выхода в основе сборной, у которой и так нет стабильных форвардов. 22-летний Андре хорошо понимает Роналду, вовремя смещается по краям и стягивает игроков, предоставляя Кришу пространство. Он научился выполнять те же функции, что и Карим Бензема в «Реале», и это его главный плюс.

Андре СилваGetty Images

Коуч

Фернанду Сантуш работает с Португалией уже четыре года и отлично знает возможности игроков. Сильного давления нет – он и так совершил подвиг, выиграв Евро. Даже если команда провалится, тренера не будут испепелять гневом на родине. Да и вряд ли Сантуш обделается: на ЧМ-2014 он даже Грецию вывел в плей-офф и не прошел дальше только в серии пенальти.

Фернанду СантушGetty Images

Состав

Повод для оптимизма

После триумфа двухлетней давности у футболистов появился опыт больших побед – это точно добавит уверенности в играх с топами. Плюс Роналду по-прежнему в порядке – 33 для него лишь цифра. При удачной турнирной сетке будут все ингредиенты для очередной сенсации.

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Марокко

Топ

В 2015 году Хаким Зиех выбрал Марокко вместо Голландии, в которой родился и вырос. Марко ван Бастен назвал тогда молодого игрока тупым, но время расставило все по местам: Зиех сыграет на чемпионате мира за этническую родину, а «оранье» будут завидовать ему из дома. 25-летний Зиех классно выступает в «Аяксе» и определяет атакующую игру сборной – даже капитан Мехди Бенатиа так не влияет на футбол команды.

Хаким ЗиехImago

Фрешмен

В заявке сборной Марокко шесть футболистов младше 22 лет. Больше всего выделяются фулбек мадридского «Реала» Афшар Хакими и полузащитник «Шальке» Амин Арит. Главным янгстером в команде считают последнего: в сезоне-2017/18 Арит отыграл 35 матчей, в то время как Хакими – 17. Путь Арита схож с историей Зиеха – он родился во Франции, выступал за молодежную сборную (побеждал на Евро), но вовремя понял, что шансов заиграть в национальной команде маловато и получил марокканский паспорт.

Амин АритGetty Images

Коуч

Француз Эрве Ренар уже 10 лет специализируется на африканском футболе. Лучшие результаты – победы в Кубке Африканских Наций с Замбией и Кот-д‘Ивуаром. С Марокко тренер работает с 2016-го и уже внес имя в историю местного футбола: благодаря Эрве марокканцы впервые за 20 лет будут играть на ЧМ.

Эрве РенарGetty Images

Состав

Повод для оптимизма

Только три футболиста из заявки играют за неевропейские клубы. В команде собран толковый молодняк из солидных клубов плюс есть авторитеты вроде Бенатиа и Юнеса Бельханда, который выигрывал чемпионат Франции с «Монпелье». Во время квалификации сборная не пропустила ни одного мяча – осечка лидеров, и Марокко уже в плей-офф.

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