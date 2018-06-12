Фото с водкой и чекин на Красной площади. Что делать Аль-Сахлави в Москве

Чем известна миру Москва

Столица России, нерезиновый мегаполис, Москвабад, город, который искренне ненавидит огромное количество немосковских жителей, одновременно мечтающих его покорить. Вечные пробки, величественная архитектура и смешение всего, чего только можно в одном месте. Это все Москва. Почти тысячелетний город, который каждый видит и воспринимает по-своему.

До ЧМ-2018 главным футбольным событием Москвы в XXI веке был финал Лиги чемпионов-2008. На излете XX в тех же «Лужниках» «Парма» обыграла «Марсель» в финале Кубка УЕФА. Полноценный турнир с лучшими футболистами планеты столица, как и вся страна, примет впервые.

Кем известна миру Москва

В Москве родилось немало известных футболистов, но главный из них – конечно, Лев Яшин. Великий вратарь, единственный футболист своего амплуа, получивший «Золотой мяч», весь 21 год карьеры провел в «Динамо».

Яшин изменил стиль игры голкиперов, он первым стал активно выходить за пределы штрафной, отбивать мяч, а не ловить его всегда намертво, перехватывать прострелы и навесы соперников.

Он мог перейти в «Реал». Легендарный президент мадридского «Реала» Сантьяго Бернабеу предлагал любые деньги. Яшин отказался, объяснив, что в Союзе так поступать не принято.

Байка

Мясницкая улица получила название от одноименной слободы, на территории которой располагались мясные лавки. Один из владельцев такой лавки – некий Кусовников, славящийся огромной прижимистостью, – как-то раз спрятал деньги в печи, чтобы их не украли. Но дворник случайно сжег банкноты, пока хозяина не было на месте.

После смерти купца его призрак время от времени разгуливает по Мясницкой улице и приносит финансовые проблемы всем, кто с ним встретится. Аль-Сахлави лучше туда не заходить, иначе плакали призовые за чемпионат мира.

Кто сыграет в Москве

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Где снять инстастори

Красная площадь – самое известное открыточное место Москвы, входит в топ-20 самых популярных инстамест в мире. Храм Василия Блаженного, прекрасный в вечерней иллюминации ГУМа, здание Исторического музея и, естественно, мавзолей Ленина – уйти с Красной без пары десятков снимков невозможно.

Если тебя потянет в более хипстерское место, то можно посетить территорию «Красного октября». В зданиях бывшей кондитерской фабрики располагаются бары, клубы, несколько музеев и даже городской институт «Стрелка», где проходят интересные лекции по урбанистике.

Почувствовать себя как дома Мохаммед Аль-Сахлави сможет около делового комплекса «Москва-Сити». Споры по целесообразности его строительства практически в центре Москвы не утихали долго, но за почти уже 10 лет Сити стал еще одной визиткой карточкой города.

Главная новая достопримечательность Москвы – парк «Зарядье». В созданной на месте гостиницы «Россия» великолепной ландшафтной зоне со стильными зданиями медиа-центра и концертного зала каждый день не протолкнуться. Ну и парящий мост – отсюда фото обязательно.

Где праздновать победу

Несмотря на протесты студентов МГУ, главную фан-зону открыли перед главным зданием университета. Там можно не только посмотреть матч на большом экране, но и насладиться невероятным видом с обзорной площадки.

Для более разудалого веселья подойдет Парк Горького – главный парк города несколько лет назад основательно привели в порядок, на его территории теперь располагаются кафешки, спортивные площадки и даже музей современного искусства «Гараж». Ну а на набережной можно сделать красивую фоточку.

Отправиться праздновать можно и на Манежку. Оттуда удобно добираться до баров и других увеселительных заведений. Главное – не переборщить, как в 2002 году.

Где топить горе

Уехать подальше от людей можно в район Строгинской поймы. Место, которое находится между станциями «Щукинская» и «Строгино», поражает красотой особенно вечером. С длинного моста через Строгинский залив открывается вид, с одной стороны, на арену «Спартака», с другой, – на Живописный мост и парк, который плавно переходит в Серебряный бор.

Одна из самых красивых усадьб Москвы расположена на востоке столицы между метро «Новогиреево» и «Выхино». Раньше она принадлежала роду Шереметьевых, сейчас комплекс невероятной красоты зданий могут посетить все желающие. Рядом расположен большой парк, где можно погулять в относительной тишине даже в праздники.

Если запить горе Мохаммеду хочется пафосно, то можно подняться на 62-й этаж башни «Федерация» в Сити и засесть в ресторане Sixty. Цены запредельные, но крутейший вид на Москву обеспечен.

Куда не соваться

Бирюлево стало известно всей России после погромов на овощебазе, но настоящее бессмертие обрело после выхода великого творения Федора Бондарчука про вторжение инопланетной тарелки (которое снимали в Чертаново, но это не так важно). Зажатый между нескольких железных дорог район связан с остальной Москвой парой небольших магистралей и МКАДом. Днем Бирюлево – обычный спальник мегаполиса, но вечером в плохо освещенные дворы района лучше не заходить, светя шестым айфоном.

Еда

В многонациональном и мультикультурном городе можно найти любую еду на любой кошелек. Захотелось Мохаммеду ощутить советский колорит – есть аутентичные вареничные и пельменные. Европейская, арабская или азиатская кухня – в центре Москвы на любой улице. К местным блюдам можно отнести главный салат страны на Новый год – оливье. Именно в Москве находился ресторан французского повара, который обессмертил свое имя рецептом причудливой овощной смеси.

Выпивка

Количество баров в районе Тверской и Китай-города превышает количество коренных жителей этих районов. Хотя и в других местах в пределах Садового кольца баров и пабов огромное количество. Крафтовое пиво, необычные коктейли или классические крепкие напитки – если Аль-Сахлави решит согрешить, то найти алкоголь ему не составит труда.

В Москве Мохаммед в обязательном порядке должен попробовать «Жигулевское» пиво и сфотографироваться в шапке-ушанке с водкой «Столичная».

Что увезти с собой

Если пойти дальше стандартного набора матрешка – шапка-ушанка – футболка СССР, Мохаммед может присмотреться к известным подмосковным промыслам: гжельской посуде, хохломским ложкам и жостовским подносам.

Можно зайти в Третьяковскую галерею и купить продвинутый мерч, например, с «Черным квадратом» Малевича или других деятелей эпохи авангарда. Ну а перед отлетом из Москвы саудовскому форварду стоит забежать на один из блошиных рынков, где можно найти настоящие сокровища по бросовым ценам.

Где играть в футбол

Стадион «Лужники»

Открыт (после реконструкции): июнь 2017 года

Вместимость на ЧМ-2018: 81 000 зрителей

«Лужники»Getty Images

Главный стадион страны открыли после реконструкции меньше года назад. До ремонта футбол там смотреть страшно неудобно – легкоатлетические дорожки превращали игроков в муравьев, причем даже с недешевых мест. Теперь ставшая чисто футбольной арена входит в топ лучших стадионов мира. Проблемы с выходом после игры, которые выявили тестовые матчи, решены – стоять несколько часов после финального свиcтка больше не придется.

Стадион «Спартак»

Открыт (после реконструкции): 5 сентября 2014 года

Вместимость на ЧМ-2018: 45 000 зрителей

Стадион «Спартак»Eurosport

Единственный частный стадион ЧМ-2018 на время турнира сменил название «Открытие Арена» на клубную привязку. Уютный комплекс, хороший обзор на поле гарантирован практически с любой точки стадиона.

Кто сыграет в Москве

Россия – Саудовская Аравия. 14 июня. 18:00

Аргентина – Исландия, 16 июня. 16:00

Германия – Мексика. 17 июня. 18:00

Польша – Сенегал. 19 июня. 18:00

Португалия – Марокко. 20 июня. 15:00

Бельгия – Тунис. 23 июня. 15:00

Дания – Франция. 26 июня. 17:00

Сербия – Бразилия. 27 июня. 21:00

1/8 финала. B1 – A2. 1 июля. 17:00

1/8 финала. H1 – G2. 3 июля. 21:00

1/2 финала. W59 – W60. 11 июля. 21:00

Финал. 15 июля. 18:00

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