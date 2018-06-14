Россия уделает Аравию, Португалия сдержит Испанию и еще 3 золотодобывающие ставки на ЧМ

Россия – Саудовская Аравия (14 июня, 18:00)

Ставка: вин Черчесова за 1,47 или вин с форой –1 за 1,82

Спасибо рейтингу ФИФА, паникерам и алармистам – вместо того, чтобы оценить победу России кофом 1,01, букмекеры подкинули котировки к очень приличным и вполне играбельным значениям. Напрасно – хозяева выиграют, тут без вариантов.

В матче против саудитов за Россию сразу три фактора:

1. Понимание, что если не набрать здесь три очка, то лучше сразу же валить по отпускам, а не позориться еще два тура;

2. Желание заткнуть всех хейтеров сборной России, особенно домашних. Такого минора перед стартом большого турнира у нас не было, наверное, вообще никогда – логично, что у футболистов взыграет гордость. Дзюба, например, уже разозлился – главное, чтобы его агрессия выплескивалась не только у микрофонов, но и на поле.

3. Это стартовый матч ЧМ – его посмотрит миллиард человек. Головин, Смолов, Дзагоев и еще два-три парня явно мечтают о Европе. Пришло время продать себя грандам – круче шанса уже не будет, потому что сейчас и соперник дохлый, и аудитория бешеная. Один финт – и тобой предметно интересуются. Один ассист – и за тебя готовы что-то предложить. Один гол – и за тебя будут торговаться.

Поэтому надо брать либо чистую победу, либо красивую ставку на минимальную фору – вдруг Россия выиграет крупнее, чем в один мяч. А если нет, деньги просто капнут обратно на счет.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,63

Адекватный вариант для реалистов и пессимистов. У Аравии примитивное нападение, у России – один удар в створ за два последних товарищеских матча. Откуда там взяться голам? Влетит один – отлично. Запорхнут два – чудо. Три? Нет, уже мистика. Самый вероятный исход – 1:0 или 2:0 в пользу России. Как на Кубке Конфедераций против Новой Зеландии.

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Португалия – Испания (15 июня, 21:00)

Ставка: Португалия не сольется за 1,79

К началу ЧМ коэффициент на непоражение Роналду уже прогнулся – до всей дичи с тренером испанцев он вообще зашкаливал. Но и сейчас можно навариться на чужом горе – «Фурия» однозначно не пришла в себя после увольнения Лопетеги.

За Португалию – сыгранный, хоть и старый состав, суперсильный тренер-тактик Сантуш, заряженный на шестой ЗМ Роналду и беда в раздевалке сборной Испании. Пока там искали, кто же разболтал новость о назначении Лопетеги в «Реал», португальцы спокойно готовились к дерби с соседями.

Как показывает практика, эти матчи всегда получаются упорными: за последние 14 лет в официальных встречах не встречалась разница больше чем в один мяч. В России все сложится по стандартному сценарию: вязкая и равная игра, минимум моментов и коварство португальцев, которое гарантированно убережет их от проигрыша.

Кэш лежит в одном клике от тебя

Криштиану РоналдуGetty Images

Бельгия – Панама (18 июня, 18:00)

Ставка: бельгийцы с форой «-1,5» за 1,57

Тут вообще какая-то ошибка. Отбор Панамы на ЧМ – примерно то же самое, что и попадание Чарли на шоколадную фабрику Вилли Вонки. Эта сборная приехала в Россию потусить, провести три матча и свалить – других целей у нее нет. Бельгийцы размозжат их оборону, а тот самый 100-килограммовый защитник Роман Торрес будет глотать пыль, наблюдая, как вокруг него перекидываются мячом самые быстрые, техничные и креативные игроки Европы.

Короче, грузите скорее, потому что ко второму туру букмекеры узнают о том, насколько безнадежна Панама, и будут выставлять смешные котировки.

А пока все хорошо – можете сами убедиться

Хорватия – Нигерия (16 июня, 22:00)

Ставка: тотал больше 2,0 голов за 1,71

Матч получится ярким, результативным и грустным для африканцев, которые традиционно безбашенно полетят в атаку (еще бы, там же Муса) и провалятся в защите (там, к примеру, Брайан Идову из клуба, которого больше нет). Балканцы должны задушить Нигерию за счет гениальности Модрича с Ракитичем и настырности Манджукича – Хорватии уже давно пора добиться чего-то посущественнее комплиментов в духе «ой, какая симпатичная у них форма».

Два гола в баттле с Нигерией – прожиточный минимум: банок будет больше, но раз можно перестраховаться, почему бы и нет?

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