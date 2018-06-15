Eurosport
Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018
Да прибудут с тобой усы победы.
Второй день чемпионата мира пройдет под знаком победы сборной России и подарит новые эмоции. Самый ожидаемый матч – сеча действующих чемпионов Европы Португалии против Испании.
Есть мнение, что футбол будет закрытый. А ты как считаешь?
А еще не забывай про очень-очень жирный бонут от 1Х, с которым побеждать еще проще и приятнее.
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