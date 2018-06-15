Второй день чемпионата мира пройдет под знаком победы сборной России и подарит новые эмоции. Самый ожидаемый матч – сеча действующих чемпионов Европы Португалии против Испании.

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Видео - Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018 01:05

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