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Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018

Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 25 мин. назад

Да прибудут с тобой усы победы.

Второй день чемпионата мира пройдет под знаком победы сборной России и подарит новые эмоции. Самый ожидаемый матч – сеча действующих чемпионов Европы Португалии против Испании.

Есть мнение, что футбол будет закрытый. А ты как считаешь?

Видео - Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018

01:05

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Видео - Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018

01:05
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