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Ставки за 300. Исландия напряжет Аргентину, Хорватия и Нигерия положат минимум три

Ставки за 300. Исландия напряжет Аргентину, Хорватия и Нигерия положат минимум три
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Зарабатываем за себя и за Сашку.

Чемпионат мира разгоняется. Каждый матч – просто топчик.

Исландские бруталы встретятся с одним из главных фаворитов ЧМ – сборной Аргентины. Зажжет ли Лео Месси или пока еще нет?

В другом матче Нигерия побьется с Хорватией. Обладатели самой кайфовой формы против обладателей самой узнаваемой расцветки.

Видео - Ставки за 300. Исландия напряжет Аргентину, Хорватия и Нигерия положат минимум три

01:24

Матчи 16 июня:

Аргентина – Исландия

Нигерия – Хорватия

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Видео - Ставки за 300. Исландия напряжет Аргентину, Хорватия и Нигерия положат минимум три

01:24
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