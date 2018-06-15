Eurosport
Ставки за 300. Исландия напряжет Аргентину, Хорватия и Нигерия положат минимум три
Зарабатываем за себя и за Сашку.
Чемпионат мира разгоняется. Каждый матч – просто топчик.
Исландские бруталы встретятся с одним из главных фаворитов ЧМ – сборной Аргентины. Зажжет ли Лео Месси или пока еще нет?
В другом матче Нигерия побьется с Хорватией. Обладатели самой кайфовой формы против обладателей самой узнаваемой расцветки.
Матчи 16 июня:
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