Eurosport
Ставки за 300. Бразилия не почувствует Швейцарию, Германия укатает Мексику
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Чемпионат мира набрал приличные обороты. В воскресенье на трассу выйдет самый яркий болид последнего турнира – действующий чемпион, сборная Германии.
Немцы сразятся с неубедительными мексиканцами, а их конкуренты из бразильской сборной протестируют Швейцарию.
Матчи 17 июня:
А еще не забывай про очень-очень жирный бонут от 1Х, с которым побеждать еще проще и приятнее.
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