Чемпионат мира набрал приличные обороты. В воскресенье на трассу выйдет самый яркий болид последнего турнира – действующий чемпион, сборная Германии.

Немцы сразятся с неубедительными мексиканцами, а их конкуренты из бразильской сборной протестируют Швейцарию.

Видео - Ставки за 300. Бразилия не почувствует Швейцарию, Германия укатает Мексику 01:16

Матчи 17 июня:

Коста-Рика – Сербия

Германия – Мексика

Бразилия – Швейцария

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