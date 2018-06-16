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Ставки за 300. Бразилия не почувствует Швейцарию, Германия укатает Мексику

Ставки за 300. Бразилия не почувствует Швейцарию, Германия укатает Мексику
Eurosport

48 мин. назад

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Чемпионат мира набрал приличные обороты. В воскресенье на трассу выйдет самый яркий болид последнего турнира – действующий чемпион, сборная Германии.

Немцы сразятся с неубедительными мексиканцами, а их конкуренты из бразильской сборной протестируют Швейцарию.

Видео - Ставки за 300. Бразилия не почувствует Швейцарию, Германия укатает Мексику

01:16

Матчи 17 июня:

Коста-Рика – Сербия

Германия – Мексика

Бразилия – Швейцария

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Видео - Ставки за 300. Бразилия не почувствует Швейцарию, Германия укатает Мексику

01:16
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