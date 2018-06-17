Eurosport
Ставки за 300. Англия разберется с Тунисом, Бельгия уничтожит Панаму
Помогаем Марадоне с летними трансферами.
В России и на чемпионате мира становится жарче. В понедельник в борьбу вступят англичане, от которых всегда много ждут.
Зажечь обещают бельгийцы, которых готова остановить Панама. Их тренер пообещал в случае выхода из группы выпить бутылку водки. Правда, потом сказал, что пошутил.
Матчи 18 июня:
А еще не забывай про очень-очень жирный бонут от 1Х, с которым побеждать еще проще и приятнее.
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