В России и на чемпионате мира становится жарче. В понедельник в борьбу вступят англичане, от которых всегда много ждут.

Зажечь обещают бельгийцы, которых готова остановить Панама. Их тренер пообещал в случае выхода из группы выпить бутылку водки. Правда, потом сказал, что пошутил.

Видео - Ставки за 300. Англия разберется с Тунисом, Бельгия уничтожит Панаму 01:23

Матчи 18 июня:

Швеция – Корея

Бельгия – Панама

Тунис – Англия

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