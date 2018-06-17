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Ставки за 300. Англия разберется с Тунисом, Бельгия уничтожит Панаму

Ставки за 300. Англия разберется с Тунисом, Бельгия уничтожит Панаму
Макс Акманцев

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Помогаем Марадоне с летними трансферами.

В России и на чемпионате мира становится жарче. В понедельник в борьбу вступят англичане, от которых всегда много ждут.

Зажечь обещают бельгийцы, которых готова остановить Панама. Их тренер пообещал в случае выхода из группы выпить бутылку водки. Правда, потом сказал, что пошутил.

Видео - Ставки за 300. Англия разберется с Тунисом, Бельгия уничтожит Панаму

01:23

Матчи 18 июня:

Швеция – Корея

Бельгия – Панама

Тунис – Англия

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