Во втором туре команда Черчесова покажет, насколько она готова крушить не только манекенов, но и крепкие команды, вроде Египта.

Колумбия сразится с японцами, которые сменили тренера перед ЧМ-2018, а Левандовский и Мане посоревнуются, кто круче.

Видео - Ставки за 300. Низ в матче Россия – Египет, капитуляция Японии 01:20

Матчи 19 июня:

Колумбия – Япония

Польша – Сенегал

Россия – Египет

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