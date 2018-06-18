Eurosport
Ставки за 300. Низ в матче Россия – Египет, капитуляция Японии
Японская техника – лучшая, если это не касается футбола.
Во втором туре команда Черчесова покажет, насколько она готова крушить не только манекенов, но и крепкие команды, вроде Египта.
Колумбия сразится с японцами, которые сменили тренера перед ЧМ-2018, а Левандовский и Мане посоревнуются, кто круче.
Матчи 19 июня:
А еще не забывай про очень-очень жирный бонут от 1Х, с которым побеждать еще проще и приятнее.
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