Роналду не забьет Марокко и еще 4 ставки, после которых ты будешь проставляться до конца ЧМ

Уругвай – Саудовская Аравия (20 июня, 18:00)

Ставка: фавориты выиграют с форой –2,0 за 1,94

Увидев такую рекомендацию, любой адекватный спортбеттеропнет от смеха, как

Только законченные авантюристы, попаны и лудоманы ставят на большие форы. Но куда еще лепить, если Аравия не тянет уровень чемпионата мира? Кажется, Пицци готовил парней не к турниру в России, а к грандиозному позору на родине: троих игроков уже оштрафовали после встречи с хозяевами, а остальных отхлещут плетью после разгрома от Уругвая.

У саудовцев нет вообще ничего. Физики хватает на 10 минут, оборона отстроена абсолютно рандомно, а вся изобретательность в атаке нивелируется днищенским уровнем футболистов. Командировки местных героев в Сегунду и Примеру надо признать растратой – было понятно, что трипы не помогут, но Аравия на что-то рассчитывала.

Короче, Уругвай разорвет этих пассажиров. Разница в один гол – нет, потому что слишком опасно. В два – да, это минимум. От трех – самый вероятный исход: Кавани и Суарес явно бесятся, что не вонзили Египту, поэтому оторвутся на андердогах.

Жми на линк, если тоже не завидуешь саудовцам

Луис СуаресEurosport

Бельгия – Тунис (23 июня, 15:00)

Ставка: вин фламандцев с форой –1,5 за 1,92

Ремейк матча с ЧМ-2002 завершится суровым и однозначным уничтожением африканцев. Они спаслись от позора в игре с Англией (спасибо Лингарду и его корявейшим коллегам), но Лукаку – безжалостный монстр, который приехал на ЧМ наказывать и убивать. Уже ясно, что его цель – взять «Золотую бутсу» турнира, а игра с Тунисом – шикарный шанс прокачать стату.

Фишка в том, что африканцы прекрасно создают моменты – правда, у своих ворот. Даже бритиши, которые и близко не обладают таким атакующим ростером, как Бельгия, напридумывали голевых эпизодов на три матча вперед. Трудно представить, чем разродятся Мертенс, Де Брейне, Азар и так далее. Учитывая, что в нападении Тунис рассчитывает лишь на случайные пенальти, комфортная разница «плюс два» – практически решенный вопрос.

Прогрузить на уверенную победу бельгийцев можно во-о-о-от тут – жмите

Ромелу ЛукакуGetty Images

Германия – Швеция (23 июня, 21:00)

Ставка: Бундестим выиграет с форой «минус один» за 1,7

В матче с загриппованными мексиканцами немцы уныло катали шар возле штрафной – больше всего команда Лева напоминала ботана, который пришел в ночной клуб, прицепился к самой жаркой леди, окутал ее вуалью из тысячи комплиментов, а потом увидел, как она уехала в отельчик с каким-то татуированным хипстером.

Германия была предельно неконкретной, растерянной и предсказуемой, но поражение от Мексики должно было ее отрезвить. Лев понимает, что шведов надо обыгрывать, иначе можно повторить трюк сборной Испании на ЧМ-2014. Правда, там у «Фурии» болезненно менялись поколения, а Бундестим уже обновилась – им должно быть легче перестроиться, чтобы набрать три очка со скандинавами и не переживать по поводу выхода из группы.

Короче, победа Германии – фактически решенный вопрос: шведы не такие дерзкие и наглые, как мексиканцы. А там, где вин гарантирован, нет ничего приятнее ставочки с форой «минус один», которая ни к чему не обязывает: либо получаешь кэш назад, либо прокачиваешь свой бюджет и потираешь лапки как муха, залетевшая в деревенский сортир. Красота!

Скорее кликай на ссылку – там ужасно соблазнительный коф

Томас Мюллер, Месут Озил, Тони Кроос, Юлиан ДракслерImago

Португалия – Марокко (20 июня, 15:00)

Ставка: победа андердогов с форой «минус один» за 1,76

Сборная Португалии – феноменальная сборная: она либо пилит ничьи, либо вымучивает минимальные победы. Статус соперника неважен: кажется, Сантуш будет страдать даже в матче против ясельной группы коррекционного детсада. Реально, при нем португалы всегда будут пасовать на Роналду, оставлять все штрафные Кришу и вешать тоже строго на Криша.

Такие перформансы, как против испанцев, можно выдавать не чаще, чем раз в четыре года – взломать закрытых, плотных и потных марокканцев будет в разы труднее. Маленькая форочка – мощнейшая страховка: при минимальном поражении случится кэшбэк ставки на карту, а ожидаемая ничья крайне ощутимо увеличит лицевой счет.

И чего тут думать? Надо ставить, пока букмекеры еще верят в силу Португалии

ПортугалияGetty Images

А еще:

– Ставка только для тех, кто верит в xG и продвинутую статистику. Следуя логике этой теории, можно сделать очевидный вывод: Испании закинет аморфному Ирану как минимум двушечку. За индивидуальный тотал пиренейцев больше 2,0 в конторе дают коф 1,54. Более чем терпимо, если учесть, что Иран вообще коснется мяча раза четыре за игру.

20 июня, 21:00, ставить здеся, тута и тама.