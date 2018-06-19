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Ставки за 300. Хорваты огорчат Месси, Дания отправит Австралию отдыхать

Ставки за 300. Хорваты огорчат Месси, Дания отправит Австралию отдыхать
Макс Акманцев

19/06/2018 в 19:00Обновлено 1 час назад

Прости, Лео, но чемпионат мира тебе не взять.

Лионелю Месси пора тащить сборную к победе, потому что в противном случае и она, и сам форвард могут забыть о кубке. То же касается сборной Австралии, которую в матче против датчан устроят только 3 очка. А вот как там сложится – слишком сложный вопрос.

Видео - Ставки за 300. Хорваты огорчат Месси, Шмейхель продлит сухую серию

01:26

Матчи 21 июня:

Дания – Австралия

Аргентина – Хорватия

А еще не забывай про очень-очень жирный бонут от 1Х, с которым побеждать еще проще и приятнее.

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Видео - Ставки за 300. Хорваты огорчат Месси, Дания отправит Австралию отдыхать

01:26
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