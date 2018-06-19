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Ставки за 300. Хорваты огорчат Месси, Дания отправит Австралию отдыхать
Прости, Лео, но чемпионат мира тебе не взять.
Лионелю Месси пора тащить сборную к победе, потому что в противном случае и она, и сам форвард могут забыть о кубке. То же касается сборной Австралии, которую в матче против датчан устроят только 3 очка. А вот как там сложится – слишком сложный вопрос.
Матчи 21 июня:
А еще не забывай про очень-очень жирный бонут от 1Х, с которым побеждать еще проще и приятнее.
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