Eurosport
Ставки за 300. Англия поглумится над Панамой, Сенегал победит Японию
Еще одна булочка для Кейна.
Чемпионат мира приближается к экватору. Впереди решающие матчи группового этапа, но некоторые команды еще не провели и вторые встречи. Для Японии, Сенегала, Англии и Панамы еще ничего не решено – кто-то из них точно прорвется в плей-офф, а кто-то вылетит из турнира со свистом пробки от шампанского.
Матчи 24 июня:
С приятным бонусом от 1Х загребать денежки еще удобнее.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте