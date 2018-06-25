В группах C и D еще ничего не понятно. Франция и Хорватия обеспечили себе плей-офф, но из оставшихся шести команд пять еще претендуют на 1/8 турнира. Отправится ли домой Месси? Ворвутся ли в топ-16 исландские викинги? Поедет ли домой Австралия? Вопросов очень много.

Видео - Ставки за 300. Нигерия вышвырнет Аргентину, Франция и Дания сгоняют вничью 01:37

Матчи 26 июня:

Дания – Франция

Аргентина – Нигерия

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