Англичане и бельгийцы готовы выдать самый мощный перфоманс чемпионата, чтобы выяснить, кто из них больше не хочет играть с Бразилией.

В другой группе Колумбии нужно делать Сенегал – иначе чемпионат мира для них закончится.

Видео - Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса 01:15

Матчи 28 июня:

Япония – Польша

Сенегал – Колумбия

Англия – Бельгия

Панама – Тунис

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