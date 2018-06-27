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Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса

Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса
Eurosport

13 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Ворох голов и радости.

Англичане и бельгийцы готовы выдать самый мощный перфоманс чемпионата, чтобы выяснить, кто из них больше не хочет играть с Бразилией.

В другой группе Колумбии нужно делать Сенегал – иначе чемпионат мира для них закончится.

Видео - Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса

01:15

Матчи 28 июня:

Япония – Польша

Сенегал – Колумбия

Англия – Бельгия

Панама – Тунис

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Видео - Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса

01:15
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