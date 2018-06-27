Eurosport
Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса
Ворох голов и радости.
Англичане и бельгийцы готовы выдать самый мощный перфоманс чемпионата, чтобы выяснить, кто из них больше не хочет играть с Бразилией.
В другой группе Колумбии нужно делать Сенегал – иначе чемпионат мира для них закончится.
Матчи 28 июня:
Япония – Польша
Сенегал – Колумбия
Англия – Бельгия
Панама – Тунис
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