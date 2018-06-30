Россия забьет Испании, Криш вонзит Уругваю и еще 6 графеновых раскладов на 1/8 финала ЧМ

Португалия – Уругвай (30 июня, 21:00)

Ставка: европейцы забьют за 1,47

Криштиану Роналду и Луис СуаресGetty Images

Этот матч – самый непредсказуемый на всей стадии, поэтому жадничать не стоит. Лучший вариант – сыграть против тренда, который однозначен и прекрасен. Уругвай не пропускал уже в 7 встречах подряд и, соответственно, еще не вынимал мяч из сетки на чемпионате мира.

Сейчас придется достать по трем причинам:

1. Португалия экстремально хорошо использует контратаки – южноамериканцев обязательно поймают на зевке в защите;

2. Роналду люто раздражен после незабитого пенальти в последнем туре группового этапа;

3. Криша явно бесит, что Месси не просто остался на турнире, но еще и вернул себе статус героя. Надо показать, кто здесь батя и кому надо вручать шестой «Золотой мяч».

Если кэф на гол любого португальца смущает (хотя не должен), можно просто кинуть на мяч КриРо за соблазнительные 2,38.

Кстати, грузить надо строго по этой ссылочке

Франция – Аргентина (30 июня, 17:00)

Ставка: чистая победа «трехцветных» за 2,4

Тут и рассуждать не о чем. Французов можно презирать за лайтовую ничью с Данией, но важно понимать: сборная Дешама – самая рациональная на этом ЧМ. Она редко ошибается и обрезается, здорово мочит физически и разочаровывает лишь предсказуемостью в атаке.

У Аргентины все гораздо хуже: там нет ни тренера, ни тактики, а вся модель игры формируется лично Лионелем Месси за несколько минут до выхода на поле. Это несерьезно: Нигерию так пройти реально, Францию – нет.

Поэтому уже сегодня Лео отправится домой: вот тут можно сделать ставку на его вылет, чтобы было приятнее наблюдать за мучениями аргентинцев.

Испания – Россия (1 июля, 17:00)

Ставка: обе забьют за 2,17

Тренировка сборной РоссииGetty Images

В этой паре мощнее всего примагничивает котировка на классический вин испанцев, но не стоит торопиться.

Черчесов разгрузил команду на матч с Уругваем явно не для того, чтобы потом тянуть на 0:0 и рассчитывать на серию пенальти. Задача России – забить, чтобы как минимум достойно вылететь, а как максимум дожать испанцев и рвануть в четвертьфинал.

Почему шансы точно есть?

1. Де Хеа на этом ЧМ отбил меньше 17% ударов. Опять же – шанс для русской полузащиты. Давида надо проверять дальними, как это делал Роналду;

2. Испания вытащила пять голов в группе – глупо обвинять во всем вратаря. Защита там тоже грешит чаще, чем молодой Марио Балотелли;

3. При Йерро испанцы натурально дают сопернику играть. Это уже не машина – это команда, которая позволила комбинировать в финальной трети даже Ирану и Марокко. Россия точно получит 2-3 верных момента за матч.

Вторую часть ставки объяснять, наверное, не надо: никто не сомневается, что «Фурия» оформит Игоряну очередной сухарь. Именно поэтому «обе забьют».

Линк, который позволит заработать на патриотизме

Хорватия – Дания (1 июля, 21:00)

Ставка: балканцы выиграют за 1.91

Спасибо французам, перуанцам, австралийцам и тем, кто отжеребил датчан в эту компанию. Теперь абсолютно серая скандинавская сборная выполнит свою миссию – принесет спортбеттерам заслуженный выигрыш. Непонятно, почему в БК так недооценивают хорватов, но балканцы на три головы круче Дании. Они быстрее, хитрее, изобретательнее и амбициознее коллективчика, довольного уже одним фактом выхода в плей-офф.

Почти двойка на победу «шашечных» – то ли валуй, то ли подарок от буков, которые и так неплохо заработали во время ЧМ. Короче, скорее грузите, пока кэф не пришел в норму. Вот ссылка

Бразилия – Мексика (2 июля, 17:00)

Ставка: андердоги победят с форой +1,5 за 1,58

НеймарGetty Images

Букмекеры восприняли разгром мексиканцев от шведов однозначно и списали латиноамериканскую сборную. Беттеры не настолько категоричны – они верят, что 0:3 против «тре крунур» сработают в роли шоковой терапии. В целом, у Мексики крепкая сборная с достойной выносливостью и шикарным умением взрывать матчи либо опасными моментами, либо долгим давлением.

Поэтому самое мудрое – допустить, что бразильцы не порвут мексиканцев. «Селесао» неплохо идут по дистанции, но разгрома ждать не стоит. Уверенной победы, как над сербами, скорее всего, тоже – Мексика гораздо плотнее балканцев. Так что случится либо минимальный вин, либо вообще овертайм – оба исхода идеально подходят под ставку с форой.

Инвестировать в Мексику правильнее всего во-о-о-т тут – кликайте, не стесняйтесь

А еще:

– Бельгия вынесет Японию с форой «минус 1» за 1,63. Тут все так же, как у Хорватии с Данией – встречаются команды разных левелов. Беспокоиться не о чем: 2 июля, 21:00, ставки принимаются здесь.

– Швеция и Швейцария пробьют тотал больше 2,0 за 2,04. Простая статистика: из шести матчей с участием этих команд на групповом этапе такой тотал не сработал всего один раз, когда шведы дожали корейцев 1:0. Во всех остальных играх голы падали даже чаще, чем сервера в Dota 2, поэтому не бойтесь – ставьте. 3 июля, 17:00.

– Англия пройдет Колумбию за 1,55. У латиносов все зависит от куража, а британцы неплохо подготовились к ЧМ тактически: они хороши и в плане ротации, и в плане стандартов. Не удивляйтесь, если парни Саутгейта грохнут соперника по пенальти – удары с точки были сверхважным упражнением на сборах англичан. Они пройдут, это факт.

3 июля, 21:00, деньги лежат по этому адресу.

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