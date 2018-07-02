Федерер помучается с Лайовичем, Шарапова разнесет Дьяченко и еще 3 ставки на первый круг Уимблдона

Роджер Федерер – Душан Лайович

Прогноз: победа Лайовича с форой +8,5 по геймам за 1,84

Роджер ФедерерGetty Images

Швейцарец по прихоти тела пропустил почти три месяца и ни разу не сразился на грунте, чтобы порвать всех на любимой траве, но в Штутгарте и Галле не впечатлил. Роджер забрал только один из двух титулов и не показал даже 50 процентов той игры, которую от него привыкли видеть на зеленом покрытии.

Главный минус в действиях Федерера-2018 – явная потеря скорости и кратковременная, но частая – концентрации. Из-за этого в девяти за последнее время проведенных матчах швейцарец имел более-менее конкретное преимущество лишь в двух – против Альяжа Бедене и грунтового Гвидо Пельи. В остальных встречах лучший теннисист планеты либо проигрывал сет, либо закрывал их на флажке в дикой борьбе.

У Душана Лайовича есть подача и соответствующая плотность ударов, чтобы доставлять Федереру сложности и если не переигрывать, то действовать почти на равных на задней линии. К тому же они встречались на прошлогоднем турнире – серб вчистую не слил. А тогда Роджер выглядел в разы приличнее себя настоящего.

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Новак Джокович – Теннис Сандгрен

Прогноз: тотал меньше 28,5 за 1,77

Как показали последние турниры, Новак окончательно вернулся, больше не проигрывает в первых кругах и выглядит очень солидно. Особенно хорош он был в Лондоне неделю назад, когда добрался до финала и с матчбола проиграл Марину Чиличу. Сетка Уимблдона предполагает, что Новак снова пройдет довольно далеко, ка минимум до второй недели.

У неожиданного четвертьфиналиста Australian Open-2018 Тенниса Сандгрена нет в предстоящем матче никаких шансов.

Во-первых, американец пропустил больше месяца после «Ролан Гаррос» из-за микроповреждения, по причине которого ни разу не играл на траве.

Во-вторых, он в принципе очень плохо проводил последние месяцы, проиграв два из девяти матчей.

В-третьих, Теннис за всю карьеру считанные разы выступал на травяных турнирах и имеет на этом покрытии всего одну победу, если дело касается соревнований уровня ATP (в прошлом году взял матч в квалификации Уима).

При таких раскладах Сандгрен может не рассчитывать не только на победу, но и на достойное сопротивление – Новак его закроет очень легко и безболезненно.

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А еще:

Серб Ласло Дьере встречается с итальянцем Паоло Лоренци, на победу которого дают 1,55. При этом второй из мужчин – явный фаворит. Все вот почему:

1. Дьере 1 июня в 18:30 завершил финал на грунтовом «Челленджере» в Милане, а меньше чем через 24 часа стартует на Уимблдоне (учитывайте эмоции, потраченные силы от турнира и перелета, короткий сон и отсутствие практики на покрытии).

2. Серб лишь раз в жизни играл серьезный матч на траве, с которой он почти не знаком.

3. Лоренци пусть тоже не очень хорош на этом покрытии, но у него есть опыт, а еще было время на подготовку.

Можно взять итальянца за 1,55, но его победа с форой -1,5 по сетам за 1,97 выглядит еще привлекательнее.

Мария Шарапова – Виталия Дьяченко

Прогноз: тотал меньше 19,5 за 1,75

Мария ШараповаGetty Images

Шарапова проведет первый официальный матч на траве в этом году (участвовала в двух полуофициальных спаррингах), но в контексте будущей соперницы это не играет никакой роли. Виталия Дьяченко наконец вылечила болячки (девушка пересла несколько операций на колене) и впервые с 2016-го добралась до основновы мэйджора.

За это время 132-я ракетка планеты провела несколько десятков матчей на низкорейтинговых турнирах и явно потеряла не только в мастерстве, но и в понимании того, как выглядят лучшие теннисистки планеты. В матче против Шараповой Виталия встретится с абсолютно другим уровнем сопротивления: учитывая усталость от трех игр квалификации и скиллы Шараповой на траве (самое удобное покрытие), Дьяченко нечего ловить на кортах Лондона.

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Винус Уильямс – Йоханна Ларссон

Прогноз: победа американки 2:0 по сетам за 1,63

Прошлогодняя финалистка турнира Винус Уильямс начинает путь против в 2018-м против шведки Ларссон. В этом матче все очевидно: Йоханна – чисто грунтовая дама, которая раз в год что-то показывает на траве.

Винус проиграла 5 из 6 последних матчей, но то был грунт – из-за этих недоразумений шансы Ларссон на старте Уима немного повысились. Но это все бред и попытка букмекеров спутать карты – американка разнесет неприспособленную к покрытию и резким ударам шведку в двух сетах. На это дают сладкие 1,63.

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Женская и мужская сетки Уимблдона

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