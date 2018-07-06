Шансы Бразилии котируются выше, но у пентакампеонов все основано на импровизации в атаке. Бельгийцы возьмут рационализмом и командной игрой.

Видео - Ставки за 300. Бельгия доведет Неймара до слез, Франция и Уругвай пропустят 01:27

Уругвайцы и французы обладают хорошей атакой и должны просверлить как минимум по разу ворота друг друга.

Матчи 6 июля:

Уругвай – Франция

Бразилия – Бельгия

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