Eurosport
Ставки за 300. Бельгия доведет Неймара до слез, Франция и Уругвай пропустят
Если не везет, то отращивай усы.
Шансы Бразилии котируются выше, но у пентакампеонов все основано на импровизации в атаке. Бельгийцы возьмут рационализмом и командной игрой.
Уругвайцы и французы обладают хорошей атакой и должны просверлить как минимум по разу ворота друг друга.
Матчи 6 июля:
А еще не забывай про очень-очень жирный бонут от 1Х, с которым побеждать еще проще и приятнее.
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