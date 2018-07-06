Eurosport

Ставки за 300. Бельгия доведет Неймара до слез, Франция и Уругвай пропустят

Ставки за 300. Бельгия доведет Неймара до слез, Франция и Уругвай пропустят
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 54 мин. назад

Если не везет, то отращивай усы.

Шансы Бразилии котируются выше, но у пентакампеонов все основано на импровизации в атаке. Бельгийцы возьмут рационализмом и командной игрой.

Видео - Ставки за 300. Бельгия доведет Неймара до слез, Франция и Уругвай пропустят

01:27

Уругвайцы и французы обладают хорошей атакой и должны просверлить как минимум по разу ворота друг друга.

Матчи 6 июля:

Уругвай – Франция

Бразилия – Бельгия

А еще не забывай про очень-очень жирный бонут от 1Х, с которым побеждать еще проще и приятнее.

Бонус, на который просто нужно кликнуть

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Халеп оккупировала сетку и цинично поиздевалась над китаянкой

02:55
Популярные видео
Макарова задула все свечки, которые зажгла Возняцки, и выгнала вторую сеяную с вечеринки
 839 просмотров3 ч
Ставки за 300. Бельгия доведет Неймара до слез, Франция и Уругвай пропустят
1 240 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться