Хорваты вынесут Россию, Бельгия расстроит Бразилию и еще 2 рациональные ставки на четвертьфиналы ЧМ

Россия – Хорватия (7 июля, 21:00)

Ставка: победа балканцев за 2,23

На Испанию Россия выходила с двумя четкими задачами: нужно было исправить репутацию после Уругвая (0:3), а заодно сыграть максимально плотно с командой, которая крайне медленно двигает мяч в финальной трети. План сработал, гранд заслуженно вылетел, но дальше Черчесову не повезло – вместо крепкой, но проходимой Дании хозяева ЧМ зарубятся с убийственными хорватами.

Сила балканцев – в синкопическом ритме: они не будут атаковать так же предсказуемо, как испанцы. Наоборот – местные лидеры умеют сначала убаюкать, а потом врубить такие скорости, что забег Гарета Бэйла с Евро-2016 покажется прогулочным шагом. Хорваты атлетичнее, техничнее и конкретнее, чем сборная России. Хуже всего, что там еще и порядок с дальними ударами. Недооценки тоже ждать не стоит: испанцы, вероятно, рассчитывали пройти Черчесова по лайту, а звездное поколение балканцев ядерно мечтает пройти в четверку лучших на планете и не допустит расслабленности.

Лука Модрич, Иван Ракитич, Аргентина – Хорватия, ЧМ-2018Getty Images

Все задачи России уже выполнены, четвертьфинал – и так шикарный результат. Поэтому перебить Хорватию будет нелегко как психологически, так и физически: уже ясно, что против сильных команд у нас вообще нет атаки. Рассчитывать на 0:0 (или чудесные 1:1, как с Испанией) – дичайший наивняк. Лучше приготовиться к вылету – скорее всего, случится нечто наподобие четвертьфинала ЧМ-2006 между Италией и Украиной (3:0). Так что самая спокойная ставка – проход Хорватии (1,59), самая адекватная – победа фаворита в основное время, а самая дерзкая – вин балканцев с форой «минус один» и возвратом в случае минимальной победы (3,52).

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Бразилия – Бельгия (6 июля, 21:00)

Ставка: проход бельгийцев за 2,48

«Селесао» тотально переоценены букмекерами – значит, надо брать Бельгию. Фламандцы выбьют главных симулянтов турнира по трем причинам.

Во-первых, в предыдущих матчах бразильцы ни разу не играли с равными соперниками – отсюда и миф про хорошую защиту. Эту легенду разрушат Азар, Де Брёйне и Лукаку – парни просто исполосуют оборону латиноамериканцев биг шансами. Во-вторых, Бельгия получила зашкаливающую дозу адреналина от Японии – после такой встряски команды сплачиваются и вообще не чувствуют следующего соперника.

Тьяго Силва и Неймар на ЧМ-2018Getty Images

В-третьих, вся атака Бразилии построена на индивидуальных скиллах – так нельзя. Импровизация хороша в отдельных эпизодах, но не может быть фундаментом. Пентакампеоны забивают с гигантским трудом – это чувствовалось даже против мертвой Мексики. Поэтому Бельгия обязана сдержать латиносов, положить двушечку и шагнуть в полуфинал.

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Англия – Швеция (7 июля, 17:00)

Ставка: тотал меньше 2,0 за 1,86

Эту игру надо либо пропускать из-за ее потенциальной незрелищности, либо делать ставку с четким осознанием, что возврат – самый вероятный исход. Швеция, если не считать матча жизни с Мексикой, вымучивает, а не забивает голы. Англия, если вынести за скобки совсем уж нубов (Тунис и Панаму), вообще положила всего один мяч, да и тот – со спорного пенальти. Так что встреча будет осторожной, нудной и вязкой, как болота Чарльза Баскервиля.

АнглияEurosport

Ожидается сценарий в духе 1/8 – как с Колумбией и Швейцарией. Кто-нибудь закатит, потом другая команда робко проатакует, а дальше – чистый рандом. Но больше двух не влетит вообще никаким образом, поэтому такой тотал – самое оптимальное, что можно взять.

Проставить на англо-шведскую тоску можно по этому чудесному линку

Уругвай – Франция (6 июля, 17:00)

Ставка: европейцы забьют меньше 1,5 за 1,58

В Табареса и его парней не верят ни букмекеры, ни журналисты – то ли всех так впечатлили четыре банки в ворота дезорганизованной Аргентины, то ли люди искренне считают, что без полностью здорового Кавани Уругвай совсем не опасен. Это бред: самая выстроенная и грамотная команда ЧМ адаптируется к ситуации, справится с нехваткой Эдинсона и проведет эту встречу предельно засушливо.

Эдинсон КаваниGetty Images

Защитники во главе с Годином станут для Муслеры чем-то вроде хоккейной ракушки. Они умеют и терпеть, и выносить, и прессинговать, и расставляться на стандартах. К тому же у латиноамериканцев было полно времени на подготовку, поэтому ни Гризманну, ни Мбаппе не дадут разбежаться. Один гол – максимум для Франции в четвертьфинале. Другое дело, что даже одного мяча может вполне хватить для прохода в четверку.

Зарабатывать на немощности французского нападения нужно здесь